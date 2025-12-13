ËÜÆü¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É·èÄê 12¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ëÈþ½÷¤Ï¡©¡ã¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¤ò·è¤á¤ë¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2025¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ß¥¹¥µ¡¼¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¤¬13Æü¡¢ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È12¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È°ìÍ÷
¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ß¥¹¥µ¡¼¡Ë¤È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£2010Ç¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÅì¾òßº¤µ¤ó¡£¼ç¤Ê½Ð¿È¼Ô¤Ë¤ÏÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡ÊLiella!¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ä¡¢µÜ»Ê°¦³¤¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢´¨Àî°½Æà¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢±üÌî¿è»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÅÄÊÕ¿¿ÆîÍÕ¡ÊÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢Â¼Èøè½ºÓ¡ÊÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢»³Ãæ¤¢¤ê¤µ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢Í§·Ã²¹¹á¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢°æ¼êÈþ´õ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢ÇôÃ«°¡Íý¼Ó¡Ênon-no girls¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£
16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ´¤ò¤â¤ÄÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢Âç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î½Ð±é¸¢¤Ê¤É¤â·ü¤±¤¿¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢12¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬É½¾´¼°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ×¤à¡£
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§Î©¶µÂç³Ø¡¦3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§1·î28Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§¶âÍ»ÏÀ¥¼¥ß
¼ñÌ£¡§Ì¡²è¤òÆÉ¤à¤³¤È
ÆÃµ»¡§¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡ª
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥á¥Ç¥£¥¢·Ï
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¦2Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§9·î24Æü
¼ñÌ£¡§ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢»Ò¶¡¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢º£Æü¹¥¤´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§¥¹¥¡¼
¾Íè¤ÎÌ´¡§ÌÀ¤ë¤¤¼ÂÎÏÇÉ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢»Ê²ñ¼Ô
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§GÂç³Ø¡¦3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
ÃÂÀ¸Æü¡§7·î29Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§¤Ê¤·
¼ñÌ£¡§¥«¥Õ¥§½ä¤ê¡¢¸¤¤È¤ª»¶Êâ¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÆÉ½ñ
ÆÃµ»¡§¥é¡¼¥á¥óÁá¿©¤¤¡¢¤É¤³¤Ç¤â¿²¤ì¤ë
¾Íè¤ÎÌ´¡§ÊªÍý¤òÀ¸¤«¤·¤¿»Å»ö
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§¾åÃÒÂç³Ø¡¦2Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§12·î20Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§Áá°ðÅÄÂç³Ø¥¯¥¤¥º¸¦µæ²ñ
¼ñÌ£¡§ÆÉ½ñ¡¢¥¯¥¤¥º¡¢»¶Êâ¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§Â®ÆÉ¡¢Âç¿©¤¤¡¢¶¥µ»¥«¥ë¥¿
¾Íè¤ÎÌ´¡§°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¡¦4Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§3·î4Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§¥¢¥á¥ê¥«Ê¸³Ø¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë
¼ñÌ£¡§ÉñÂæ¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë´Ñ·à
ÆÃµ»¡§¥É¥é¥à±éÁÕ
¾Íè¤ÎÌ´¡§»ä¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë°Â¿´´¶¤ä¹¬¤»¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§DÂç³Ø¡¦5Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÉÙ»³¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§1·î7Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¡¼¥¯¥ë
¼ñÌ£¡§¥«¥é¥ª¥±¡¢¥é¡¼¥á¥ó½ä¤ê¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê¡¢¥ª¥»¥í
ÆÃµ»¡§ÎÁÍý¤Î±£¤·Ì£¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¡Ê¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Ë
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§°¦É²Âç³Ø¡¦3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦É²¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§4·î6Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥µ¡¼¥¯¥ë
¼ñÌ£¡§±Ç²è´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§¤ª²Û»Òºî¤ê
¾Íè¤ÎÌ´¡§±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡ª
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§Âçºå¶µ°éÂç³Ø¡¦3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§²¬»³¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§5·î24Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§¹ñºÝÊ¸³Ø¥¼¥ß¡¿³Ø½¬»Ù±ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢
¼ñÌ£¡§¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡¢±Ç²è´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§´Ú¹ñ¸ì
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§HÂç³Ø¡¦3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§1·î14Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§·Ú²»¥µ¡¼¥¯¥ë
¼ñÌ£¡§ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§¤ª²Û»Òºî¤ê
¾Íè¤ÎÌ´¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤ª»Å»ö
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§Âçºå¶µ°éÂç³Ø¡¦3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÆàÎÉ¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§6·î27Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë
¼ñÌ£¡§¥Ô¥¢¥Î
ÆÃµ»¡§¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§Ê¡²¬Âç³Ø¡¦3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§4·î10Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§½¢³è¥µ¡¼¥¯¥ë
¼ñÌ£¡§ÈþÍÆ¡¢¶Ú¥È¥ì
ÆÃµ»¡§¥«¥é¥ª¥±¡¢¿²¤ë¤³¤È
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¦4Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§8·î14Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§°ÛÊ¸²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¼¥ß
¼ñÌ£¡§¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¡¦¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¦¥Ô¥ó¥¯¤Î¤â¤Î¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§ÁÇÀø¤ê¡¦¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏÅö¤Æ
¾Íè¤ÎÌ´¡§ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
