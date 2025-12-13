¡ÖÁ´ÈÌÅª¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆÈºÛ¡×¤Ê¤É¤ÎÈÝÄêÅªÉ¾²Á¡Ä´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¡¢ºÇ¿·»Ù»ýÎ¨¤ÇÁ°²ó¤è¤ê²¼Íî
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Î¹ñÀ¯»Ù»ýÎ¨¤¬¡¢Á°²óÄ´ºº¤è¤ê6¥Ý¥¤¥ó¥È¡Êp¡Ë²¼Íî¤·¡¢56¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¤¬12·î12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
À¤ÏÀÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¡×¤¬12·î9¡Á11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñÁ´¹ñ¤ÎËþ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ®¿Í1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÍûÂçÅýÎÎ¤Î¿¦Ì³¿ë¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¡¢12Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²óÅú¼Ô¤Î56¡ó¤¬¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤ÏÁ°½µ¤è¤ê5¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ34¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢9¡ó¤Ï°Õ¸«¤òÊÝÎ±¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Î¿¦Ì³¿ë¹Ô¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³°¸ò¡×¡Ê28¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö·ÐºÑ¡¦Ì±À¸¡×¡Ê14¡ó¡Ë¡¢¡Ö°Õ»×ÁÂÄÌ¡×¡Ö¿¦Ì³Ç½ÎÏ¡¦ÍÇ½¤µ¡×¡ÖÁ´ÈÌÅª¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê°Ê¾å7¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿ä¿ÊÎÏ¡¦¼Â¹ÔÎÏ¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×¡Ê3¡ó¡Ë¤Î½ç¤À¤Ã¤¿¡£
ÈÝÄêÅªÉ¾²Á¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑ¡¦Ì±À¸¡×¡Ê15¡ó¡Ë¡¢¡ÖÆ»ÆÁÀ¤ÎÌäÂê¡¦ËÜ¿Í¤ÎºÛÈ½²óÈò¡×¡Ê9¡ó¡Ë¡¢¡ÖÁ´ÈÌÅª¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÆÈºÛ¡¦ÆÈÃÇ¡×¡ÖÀ¯¼£ÊóÉü¡×¡Ê°Ê¾å5¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬¸·Àµ¤ÊÁÜºº¤ò»Ø¼¨¤·¤¿µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¶âÉÊ¼ø¼õµ¿ÏÇ¤Ë¡¢Í¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î°Æ·ï¤Ï¡¢º£½µ¤ÎÂçÅýÎÎ¿¦Ì³¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅªÉ¾²Á¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¤ª¤è¤ÓÍ¿ÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ´ÈÌÅª¤ÊÇ§¼±¤Ë°ìÉô±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤¬40¡ó¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤¬26¡ó¤ÈÄ´ºº¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÁ°½µÈæ¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ï2¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢Í¿ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬40¡óÁ°¸å¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤¬20¡óÂæÈ¾¤Ð¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö²þ³×¿·ÅÞ¡×¤¬4¡ó¡¢¡ÖÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¡×¤¬3¡ó¡¢¡Ö¿ÊÊâÅÞ¡×¤¬1¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢Ìµºî°Ù¤ËÃê½Ð¤µ¤ì¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ²¾ÁÛÈÖ¹æ¤òÍÑ¤¤¡¢Ä´ºº°÷¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Êý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀÜ¿¨Î¨¤Ï45.5¡ó¡¢²óÅúÎ¨¤Ï11.5¡ó¤Ç¡¢É¸ËÜ¸íº¹¤Ï95¡ó¿®Íê¿å½à¤Ç¡Þ3.1¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÏÃæ±ûÁªµóÀ¤ÏÀÄ´ºº¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
