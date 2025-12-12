タレントのマツコ・デラックス（53）が12日放送のbay fm「シン・ラジオ-ヒューマニスタは、かく語りき」（月〜金曜後4・00）に出演し、好きな空港について語る場面があった。

リスナーから羽田空港と成田空港のどちらが好きかを尋ねるメールが届くと「遠いなとは思うけど、あのしょぼくれた感じがいいのよね」と成田空港の良さを力説。「成田ってホノルルの空港みたい…古いコンクリートがそのままみたいな。でも建て替えちゃうのよ、今大改造しててきれいになっちゃうのよ」と惜しんだ。

金曜パーソナリティーの友近はお気に入りの空港の1位に熊本空港を挙げ、「お土産売り場もそうだし空間自体がおしゃれになってる」と説明。

マツコは「私やっぱり新千歳なんだよね。2時間前に行っちゃうもん。宅急便で凄い金額取られるぐらいに買い物しちゃって。何箱チョコレート買うの？っていうね、買っちゃうわ〜あれ、やめてほしい。全部閉店してほしい、あるから買うのよ。やり過ぎよ、新千歳は」と独特の表現で新千歳空港の魅力を語り、友近も「そりゃあもう全てそろうわ、あそこは凄いよ」と同調した。

2人とも空港が大好きだと言い、「今はそんなに行かなくなったけど昔は用もないのに成田とか羽田とか行ってたもん。上の展望デッキから離着陸見て…大好き、凄い好き」とマツコ。それでも友近が「到着してまた出発のところ行って買い物したりご飯食べたりすることある？」と聞くと、「それはさすがにない！」と大笑いしていた。