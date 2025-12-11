「バッグ汚れた！」→【ワークマン】なら大丈夫！ 洗濯機で丸洗いOK♡「優秀バッグ」

デイリーに使うバッグは、洗濯機で手軽に洗えるものを選ぶと、気兼ねなく使いやすい。なかなかそんなバッグには出会えませんが【ワークマン】なら、なんと手に取りやすい価格でラインナップされています。屋外レジャーや旅行にも、汚れを気にせず持って行けそうです。今回はショルダーバッグとトートバッグを紹介します。

洗濯機で丸洗いできて汚れストレスゼロに！？

【ワークマン】「丸洗いできるかばんショルダーバッグ」\2,500（税込）

汚れたらネットに入れて、洗濯機で丸洗いできるショルダーバッグ。軽量設計で、買い物・送迎・ウォーキングなど、身軽に動きたい日にぴったりです。5つのポケット付きで、迷子になりがちな小物の整理にも便利。カラビナループ付きなので、マスコットなどを付けやすくなっています。

デイリーシーンで欠かせなくなりそうな優秀バッグ

【ワークマン】「丸洗いできるかばんA4トートバッグ」\2,900（税込）

こちらは丸洗いできるトートバッグ。A4が入るサイズで、便利なサイドポケットも付いています。荷物が多くなりがちな旅行やお出かけでも、物を整理しやすく軽量、汚れを気にせず使えるのは魅力的です。落ち着いたカラー展開で、大人のスタイルに上品に馴染むのも◎

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M