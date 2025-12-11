老後を公的年金だけで生活するのは難しく、蓄えがなくて生活苦に陥る高齢者は少なくありません。特に配偶者を亡くした後の一人暮らし男性は、家事や家計管理のスキル不足から生活が破綻するケースがあります。今回は、妻を亡くした後も「大丈夫だ」と強がり続けた78歳の父と、年末の帰省でその実態を知って愕然とした47歳の娘の事例と解決策を、CFPの松田聡子氏が解説します。

これは昨年のこと。年の瀬も押し詰まった12月28日、埼玉県在住の青木妙子さん（47歳）は仕事納めの勤務先から、茨城県に住む父・平林幸夫さん（78歳）の元へ向かいました。普段は事前に連絡してから帰省するのですが、この日は急に思い立ち、サプライズで顔を見せようと考えたのです。

幸夫さんは前年に妻の節子さんを亡くし、それ以降は一人暮らし。妙子さんは月に一度は電話で様子を聞いていましたが、幸夫さんからの返事はいつも決まって「大丈夫だ、心配するな。一人でやれているから」というものでした。

妙子さんはフルタイムの仕事を持つため忙しく、父の様子を直接見ることがなかなかできません。また、大学生の息子がいて、教育費のために家計もカツカツです。また、妙子さんには弟がいますが、関西に住んでいてほとんど実家に顔を出さず、父の様子を確認できるのは自分だけという状況でした。

「ただいま〜妙子です。帰ったよ！」

そう笑顔で玄関のドアを開けた瞬間、家の中が冷え切っていることに驚きました。12月下旬だというのに、リビングの石油ファンヒーターが動いていません。見ると、灯油のタンクは空っぽです。「おお、帰ってきたのか……」そう返事をした幸夫さんは、厚着をしてこたつに潜り込んでいました。

「お父さん、どうして暖房つけてないの？」

驚いて声をかけると、幸夫さんは「灯油を買いに行くのが面倒でな」とだけ答えます。しかし、台所を見た妙子さんはさらに言葉を失いました。

「大丈夫だ、心配するな」と言い続けた父が隠していた“真実”

冷蔵庫の中はほぼ空に近く、流しには洗われていない食器が積み重なり、浴室を覗くと明らかに何日も使われていない様子でした。

しかも、幸夫さんは以前より明らかに痩せています。頬はこけ、服もだぶついて見えました。

「お父さん、ちゃんとご飯食べてる？ お風呂は入ってるの？」

妙子さんが問い詰めると、幸夫さんは重い口を開きました。

節子さんが存命だったころは二人分の年金が月18万円ほどあり、節子さんが家計を管理していたので問題なく暮らせていました。しかし、節子さんが亡くなってからは幸夫さんの年金約10万円だけと、収入が激減。しかも家計管理も家事も妻に任せきりだったため、一人ではまともに生活を回せなくなっていたのです。

「料理なんてしたことがない。灯油も母さんが生きていたころは配達を頼んでいたが、どこに連絡すればいいかわからなくて」

母が亡くなってからの父の暮らしぶりは気にはなっていましたが、まさかここまでとは夢にも思わなかった妙子さん。「どうしてもっと早く言ってくれなかったの」との問いに、幸夫さんは「お前にも生活があるじゃないか。俺のことで迷惑をかけたくなかったんだ」と答えるのでした。

深刻化する高齢単身男性の孤立と生活崩壊のリスク

幸夫さんのような事例は決して珍しくありません。高齢者の貧困は現代社会が抱える深刻な問題の一つですが、特に見落とされがちなのが「配偶者を亡くした後の高齢男性」の困窮です。

日本の66歳以上の貧困率は男性が16.6％、女性が22.8％となっています（※）。女性の方が貧困率は高いものの、男性も約6人に1人が貧困状態にあるのです。

幸夫さんの場合、節子さん亡き後の収入は、自身の年金10万円のみとなりました。ところが、総務省の「家計調査」（2024年）によると、65歳以上の単身無職世帯の平均消費支出は月額約14.9万円です。つまり、年金収入だけでは毎月約5万円の赤字が生じる計算になります。

蓄えがあればしばらくは持ちこたえられますが、幸夫さんは節子さんの医療費や葬儀費用で貯蓄の大半を使い果たしていました。また、家計管理の経験がないため、どこにいくら使っているのか把握できず、気づいたときには灯油代さえ捻出できない状態に陥っていたのです。

さらに問題なのは、高齢男性は女性に比べて地域社会から孤立しやすいという点です。現在の70代、80代の男性の多くは、現役時代に家事全般を妻に任せてきた世代といえます。料理、洗濯、掃除、家計管理といった生活スキルを持たないまま一人暮らしになると、生活が急速に立ちゆかなくなる場合があります。

幸夫さん世代の男性には子どもに助けを求めることを「恥」と感じ、困窮を隠し続けた結果、状況が悪化してしまうケースは少なくないでしょう。

父の生活を守るために娘ができること…公的支援と見守りの継続

幸夫さんのような状況を改善し、妙子さんが安心できるようにする方法について、FPからアドバイスします。

幸夫さんの「子どもに迷惑をかけたくない」という気持ちは、親として自然な感情でしょう。しかし、このまま放置すれば低体温症や栄養失調で倒れ、最悪の場合は孤独死につながりかねません。そうなれば、妙子さんは精神的な苦痛だけでなく、さまざまな金銭的・物理的な負担を背負うことになります。

本当に子どもに迷惑をかけたくないなら、まずは公的な支援の活用を検討しましょう。以下は、妙子さん親子のようなケースで実践してほしい具体的な行動です。

まず、自分（この事例でいえば幸夫さん）が住む地域の地域包括支援センターに相談しましょう。地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを総合的に支える地域の拠点です。保健師や社会福祉士などの専門家が、高齢者のさまざまな悩みや困りごとについて無料で相談に乗ってくれます。妙子さんが相談員に幸夫さんの状況を伝えれば、適切なサービスや制度を紹介してもらえるでしょう。

生活保護については、福祉事務所で相談できます。年金を受給していても、収入が最低生活費（国が決めた基準で計算した1ヵ月分の生活費）を下回っていれば生活保護と併給できる可能性があります。

また、幸夫さんのように料理ができない高齢男性には、「配食サービス」が有効です。栄養バランスの取れた食事を届けてもらえるだけでなく、配達時に安否確認も行ってくれるため、見守り機能も兼ねています。多くの自治体が民間の事業者に委託し、1食数百円程度で利用可能です（自己負担額は自治体ごとに異なります）。

一人暮らしの高齢者向けに、「緊急通報システム」を低額または無料で利用できる自治体もあります。万が一の際にボタン一つで通報できる仕組みを導入しておくと安心です。

妙子さんは幸夫さんへの経済的な援助が難しい状況でしたが、金銭的支援だけが親孝行ではありません。定期的に電話をかける、月に一度は顔を見に行く、一緒に役所の窓口に行って手続きをサポートするなど、できる範囲での見守りの継続が重要です。

特に幸夫さん世代の男性は、自ら助けを求めることが苦手な傾向があります。子どもの方から寄り添い、「一緒に解決しよう」と伝えると、親側も支援を受け入れやすくなるでしょう。

専門家や公的支援を上手に活用しながら、親子で協力して解決への道を切り開いていくことが、これからの安心な暮らしにつながります。

出典：内閣府「男女共同参画白書 令和6年版」より

松田聡子

CFP®