可愛い新作みーーーっけ！！【ミスド】シェアして食べたい「キャラドーナツ」

「ポケモン」とのキャンペーンが賑わいを見せている【ミスタードーナツ】。今回はその中でもポケモンをモチーフにした「キャラドーナツ」に着目！ 見た目の再現度も高めで、思わず全種類制覇したくなるかも。今回はネットオーダー限定品を含めた、みんなでシェアしたくなるような可愛いドーナツをご紹介します。

色々な味が楽しめる「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」

ネットオーダー限定で登場している、メタモンのドーナツ。メタモンと共に小さなドーナツがいくつも付いた、華やかで可愛いビジュアルです。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「結構大きめなので、数人でシェアして食べるのがおすすめ」とのこと。小さなドーナツの味は何種類かあり、飽きずに食べやすいかも。食べ比べを楽しみながらワイワイ盛り上がれそうです。

ストロベリーシュガーがアクセント「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」

続いては店頭に並んでいるドーナツをご紹介。タマゲタケがモチーフのこちらは、丸いドーナツでカサ部分を表現しています。紙パッケージからひょこっと顔を出したような可愛いビジュアル。カサはケーキドーナツ生地、顔はシュー生地を使用しており、上下2つのドーナツの組み合わせでお得感も感じられそうです。

ピカチュウのピンクの頬が可愛いドーナツ。外側のトッピングでもふもふ感を表現している、ちょっとリアルで存在感たっぷりなビジュアルがたまりません。レポーターHaruさんは「ホイップクリームも入っていて満足度120点」と絶賛。甘さが疲れを吹き飛ばしてくれるかも。

ピカチュウの後ろ姿を表現したドーナツ。しっぽのピックを添えた可愛いビジュアルです。ベースはシュー生地で、ホワイトチョココーティングとゴールデントッピングをプラス。柔らかな生地とトッピングの食感を楽しめそう。先程ご紹介した「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」と並べれば、ちょっとしたペア感が出て写真映えもしそうです。

