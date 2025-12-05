山形県内ではおとといから続いた雪の影響で、倒木による交通障害など影響が出ました。

【写真を見る】山形県内 雪の影響で倒木による交通障害など発生 大雪の峠越えるも落雪など注意

大雪の峠は越えたと見られますが電線や樹木への着雪、屋根からの落雪などに注意が必要です。

大塚美咲アナウンサー「午前１０時前の新庄駅です。細かい雪が降ったり止んだりを繰り返しています。足下は水分の多いシャーベット状の雪が道路を覆っていて非常に歩きづらい状態となっています」

新庄市では、おとといから降り続いた雪が道路に残り、雪かきをする人の姿が見られました。

午後５時までの積雪は西川町大井沢で５３センチ、大蔵村肘折で５１センチ、新庄２０センチ、山形１１センチなどとなっています。

大雪による交通障害も発生しました。

ＪＲによりますときょう午前５時すぎ、雪のため舟形駅と新庄駅の間で木が倒れ停電が発生し、山形新幹線の山形・新庄間の上下線で運休が発生したほか、奥羽本線の村山・新庄間の上下線で一部の列車に遅れが出るなどおよそ４４００人の乗客の足に影響が出ました。

ＪＲでは安全が確認できたとして、きょう正午ごろから順次、運転を再開しています。

大雪の峠は越えたと見られますが、気象台は大雪による交通障害に注意・警戒するほか、電線や樹木への着雪などに注意するよう呼びかけています。