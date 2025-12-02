巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が残留することが１日、分かった。来日１年目の今季は、ともにチーム最多の１７本塁打、５１打点。米球界からも熱視線を送られる中、粘り強い交渉で基本合意に達した。不動の４番・岡本がポスティング申請してメジャー挑戦。来季は４番候補としても期待がかかる。また、フォスター・グリフィン投手（３０）らは２日に公示される契約保留選手名簿から外れて退団する見込みとなった。

待ちに待った朗報だ。キャベッジが来季も巨人でプレーすることが決まった。１０月１６日の帰国時には「グラウンド内外で多くの発見があった。自分にとって非常に有意義な１年だった。来年どういう結果になろうとも神様のため、ファンのために一生懸命プレーしたい」とジャイアンツ愛を口にしていた。球団側は必要不可欠な戦力として残留要請。米球界からも注目されていたが流失を阻止した。

エンゼルスのマイナー３Ａで２３年に「３割・３０本・３０盗塁」のトリプルスリーを達成。新加入の今季は１２３試合で打率２割６分７厘、１７本塁打、５１打点と奮闘した。日本の投手のレベルが上がり、来日１年目から適応できる外国人打者が少なくなる中で、本塁打と打点でチーム２冠。１２球団の新外国人打者を見ても西武・ネビンと並びトップクラスの好成績をマークした。

岡本が故障で長期離脱した期間は３９試合で４番も務めた。シーズン終盤は強打の２番としても存在感を示し、９月は月間打率３割３分７厘。アグレッシブなプレースタイルゆえの、まずい守備や痛恨の走塁ミスもあったとはいえ、広角に長打を打てるパワー、豪快な一発の魅力は存分に発揮した。常にファンを大切にするナイスガイで、塁上などでの弓矢パフォーマンスでＧ党の心もつかんだ。

来季は不動の４番だった岡本がメジャー挑戦で抜ける。現状、日本人で４番当確と言える選手は不在で、キャベッジは４番候補に挙がる。キャベッジと同等の成績を残せる助っ人を新たに探すのは容易ではなく、残留が決まったのは明るい材料。年齢的にも若く、日本球界に慣れて日本の投手のデータを整理して臨める２年目の来季は、さらに進化する可能性も十分ある。

チームは今季、外野手を固定できず苦戦した。その反省から外野の整備も重要ポイントに掲げ、ＦＡで日本ハムから松本剛を獲得。浅野や中山ら若手が危機感を覚え、ベテランの丸も巻き返しに燃えている。そんな中で左の強打者キャベッジがいることで競争がさらに激化する。巨人を愛する「キャビー」が悲願の１４年ぶり日本一の力になる。

◆来季の巨人の外野手争い 現時点でレギュラーは白紙だが、シーズン終盤の基本布陣だった右翼・中山、中堅・キャベッジ、左翼・丸が今季の実績で一歩リード。日本ハムからＦＡ加入した松本剛、ＣＳで存在感を示した若林と佐々木、巻き返しを期す浅野も有力。いずれもパンチ力を秘めた打撃が売りの萩尾、岡田、三塚、ドラフト４位・皆川ら若手も定位置を狙う。

◆トレイ・キャベッジ（Ｔｒｅｙ Ｃａｂｂａｇｅ）１９９７年５月３日、米テネシー州生まれ。２８歳。グレインジャー高から１５年ドラフト４巡目（全体１１０位）でツインズ入り。エンゼルス時代の２３年７月に大谷翔平が先発登板した試合でメジャーデビュー。２４年はアストロズ、パイレーツに所属して同年オフに巨人と契約。メジャー通算２本塁打、マイナー通算１０９本塁打。１８８センチ、９２キロ。右投左打。