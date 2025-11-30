¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê²ÃÆ£°½»Ò¡¢¥É¥¢¥Ã¥×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤Áý¤·Áý¤·¡×¥ï¥ó¥Ô¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¸À¤¦»ö¤Ê¤·¤ÎÈþËÆ¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÃÆ£°½»Ò¡Ê40¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£MC¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤Î°áÁõ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø¥Ê¥¼¤½¤³¡©¡Ü¡ÙÊüÁ÷¤Ç¤¹¡×¤ÈÂµ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ë¡¢¼ª¤ä»Ø¤Î¶â¿§¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¡¢¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö2½µÊ¬¤É¡¼¤¾¡×¤ÈÇò¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬Áý¤·Áý¤·¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¤Î¤ª´é¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌþ¤·¤Î½÷²¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¤µÁ´³«¡×¡Ö¹û¤ì¤Ü¤ì¡×¡Ö¸À¤¦»ö¤Ê¤·¤ÎÈþËÆ¡×¡ÖÂåºÎï¡×¡ÖÂ¤Î»Ø¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÃÆ£¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¸þ¸å¤Î21Ç¯6·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢23Ç¯12·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ°é»ù¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î4·î¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¼¤½¤³¡©¡Ü¡×¤Î¿·MC¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Éüµ¢¸å½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£