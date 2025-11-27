Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ë°ä´þ²½³ØÊ¼´ï¤Î½èÍý²ÃÂ®¤ò²þ¤á¤ÆÍ×µá
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ï¡¼¥°11·î27Æü¡Û¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ï¡¼¥°¤Ç26Æü¡¢²½³ØÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÂè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢²½³ØÊ¼´ïÇÑ´þ¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¤ÎÍú¹Ô¾õ¶·¤¬¿³µÄ¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñÂåÉ½ÃÄ¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¾òÌó¾å¤ÎµÁÌ³¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÍú¹Ô¤·¡¢Îò»ËÅªÀÕÇ¤¤ò¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÃ´¤¤¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë°ä´þ¤·¤¿²½³ØÊ¼´ï¤Î½èÍý¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤è¤¦²þ¤á¤Æ¶¯¤¯Â¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¤ËÀ¶¾ô¤ÊÂçÃÏ¤òÊÖ¤·¡¢À¤³¦¤ò¡Ö²½³ØÊ¼´ï¤Ê¤À¤³¦¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆ±Æü¤Î²ñµÄ¤Ç¡¢°ä´þ²½³ØÊ¼´ï¤ÎÇÑ´þ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿ºÝ¡¢¿ÊÅ¸¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÌäÂê¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½ÃÄÃÄÄ¹¤Ç³°¸òÉô·³¹µ»ÊÉû»ÊÄ¹¤Î²¦Âç³Ø¡Ê¤ª¤¦¡¦¤À¤¤¤¬¤¯¡Ë»á¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ·³¹ñ¼çµÁ¤¬Ãæ¹ñ¿¯Î¬ÀïÁèÃæ¤ËÈÈ¤·¤¿½ÅÂç¤Êºá¹Ô¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢²½³ØÊ¼´ï¤Î°ä´þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÌ±¤ËÌþ¤ä¤·¤¬¤¿¤¤¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢º£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¦ºâ»º¤äÀ¸ÂÖ´Ä¶¤Î°ÂÁ´¤ò¿¼¹ï¤Ë¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾òÌó¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï2007Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ì¤é¤Î²½³ØÊ¼´ï¤ÎÇÑ´þ¤ò´°Î»¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÑ´þ·×²è¤Ï4ÅÙ±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¡£ÌäÂê¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬¤³¤ì¤ò½½Ê¬¤Ë½Å»ë¤»¤º¡¢É¬Í×¤ÊÅêÆþ¤âÉÔÂ¤·¡¢ËäÀß¾ì½ê¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¼«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ·³¹ñ¼çµÁ¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤ÎÎò»ËÅªºá¹Ô¤ÏÈÝÇ§¤Ç¤¤º¡¢°ä´þ²½³ØÊ¼´ï¤Ë¤è¤ë¸½¼Â¤Î¶¼°Ò¤â¸À¤¤Æ¨¤ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¾òÌó¾å¤Î¹ñºÝµÁÌ³¤òÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÎò»Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤òÀµ¤·¡¢Îò»ËÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾òÌó¾å¤ÎµÁÌ³¤òÍú¹Ô¤·¡¢ÅêÆþ¤òÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¡¢È¯·¡¡¦²ó¼ý¡¦ÇÑ´þ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËäÀß¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ¤Î°ä´þ²½³ØÊ¼´ï¤¬¤â¤¿¤é¤¹³²°¤ò°ìÆü¤âÁá¤¯Å°ÄìÅª¤Ë½üµî¤¹¤Ù¤¤À¡£²½³ØÊ¼´ï¶Ø»ßµ¡´Ø¡ÊOPCW¡Ë¤Ï´ÆÆÄ¤Èºº»¡¤ò¶¯²½¤·¡¢¡Ö²½³ØÊ¼´ï¤Ê¤À¤³¦¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇÂç¤Î¸½¼ÂÅª¾ã³²¤òÁá´ü¤Ë¼è¤ê½ü¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡²½³ØÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡Ö²½³ØÊ¼´ï¤Î³«È¯¡¢À¸»º¡¢ÃùÂ¢µÚ¤Ó»ÈÍÑ¤Î¶Ø»ßÊÂ¤Ó¤Ë¤½¤ÎÇÑ´þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÌó¡×¡Ë¤Ï1997Ç¯4·î29Æü¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿¡£Æ±¾òÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ï¡¼¥°¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯²½³ØÊ¼´ï¶Ø»ßµ¡´Ø¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¸½ºß193¥«¹ñ¤¬ÄùÌó¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£