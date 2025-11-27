年に一度は「ディズニーリゾート」に行きたい！ 「オリエンタルランド」株は優待目当てで買うべき？ 直近の権利確定日で必要資金と実態を確認

「ディズニーリゾート」の1デーパスポートは大人1名“7900円～1万900円”

ディズニーリゾートの入場券は「変動価格制」です。新幹線や航空券のチケットのように、曜日や繁忙期・閑散期に応じて日ごとに価格が変動します。

本記事の執筆時点（2025年11月）で、大人用の「1デーパスポート」は1名7900円から1万900円の間で設定されています。なお、複数日にわたっての利用を前提とした、2デー・3デーなどの「マルチデーパスポート」は現在販売休止中のようです。



“株主優待券”を目当てに買うとしたら？ 直近の“権利確定日”で試算

ディズニーリゾートの「1デーパスポート」は、株式会社オリエンタルランドの株主優待にもなっており、「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」どちらかのパークで利用可能な1デーパスポートを配布しています。

株主優待の割り当て基準日は、9月末日・3月末日の年2回です。その時点における株主名簿に記録されている所有株式数に応じて配布を実施します。

なお、株主優待で1デーパスポートがもらえる最低所有株式数は500株です。その場合は年1回・3月末基準で配布を行います。年2回・計2枚もらえるのは「2000株以上」です。

ただし、「権利付き最終日（基準日の2営業日前）」までに株式を購入する必要があるという点に注意しましょう。例えば2025年9月末の株主優待を受けるためには、「2025年9月26日の15時半まで」に株式を購入しておく必要がありました。

日経チャート（6ヶ月）から権利付き最終日当日のデータを見てみると、2025年9月26日の終値は3541円となっています。つまり、500株で「177万500円」となり、優待を受けるには「177万円程度」の余裕資金が必要だったといえそうです。

ちなみに、「100株・3年以上」の長期保有株主には年間で1枚、追加の1デーパスポートがもらえます。しかし、それを加味しても株主優待だけを目的に株を購入するのは現実的とは言いにくく、あくまで付加価値の一つと考えましょう。



10年前に「オリエンタルランド株」を“500株”買っていたらいくら儲かった？

ここでは、「10年前にオリエンタルランド株を500株買っていたら？」と仮定して、「いくら儲かったか」を試算していきます。

2015年11月4日の終値は「1500円」でしたが、これは2023年3月31日の株式分割（5対1）の前の株価です。分割後の基準に換算すると「300円」に相当します。当時500株を購入した場合、分割後の株数は2500株となり、投下資金は「75万円」です。

対して、2025年11月4日の終値は「3131円」ですので、2500株は「約782万7500円」となります。単純計算でも、約707万7500円（＝782万7500円－75万円）の含み益が出ていた計算です。

つまり、10年前に投資していた場合、株価の上昇に加え、株式分割の効果によって、実際には数倍以上の売買差益（キャピタルゲイン）を得られていた可能性が高いことになります。



まとめ

今回は、「せっかくディズニーリゾートに行くなら、お得に楽しみたい」とお考えの方に向け、株式会社オリエンタルランドの「株主優待」について紹介しました。株主優待の1デーパスポートは魅力的ですが、必要資金を踏まえると、優待だけを目的に株式を購入するにはハードルが高いのが実情です。

「ディズニーが好き」で「投資にも興味がある」という方は、公式サイトなどで株主優待の情報をチェックしてみましょう。



出典

東京ディズニーリゾート パークチケット

株式会社オリエンタルランド 株主優待制度

株式会社オリエンタルランド 株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更、新株予約権の下限行使価額の調整ならびに株主優待制度の変更に関するお知らせ

スマートチャートプラス：日経電子版 オリエンタルランド

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー