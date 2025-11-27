その発想はなかったよ！「便利だけど…（笑）」思わず2度見した100均キッチングッズ

セリアをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で斬新なアイテムを発見しました。なんと、おたまとスマホを同時置けるというアイデアグッズで、お値段は￥110（税込）。使い心地が気になったので早速購入してみました。実際に使ってみたので、この機会にぜひチェックしてみてください。詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：キッチンツールスマホスタンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦105×横90×高さ25mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446059813

その発想はなかった…！セリアで斬新なキッチングッズを発見

セリアでお買い物をしていると、キッチングッズ売り場で思わず2度見した商品が…なんと、スマホとおたまを同時に置けるアイデアグッズで、その名も『キッチンツールスマホスタンド』。レシピや動画を見ながら料理ができるというアイデアグッズで、発想が斬新すぎて思わず購入してしまいました。

商品の大きさは約縦105×横90×高さ25mm。おたまの適応サイズは、掬う部分の高さ約20〜25mmのものです。また、スマートフォンが置ける溝の幅は、約15mmとなっています。

早速使っていきましょう！

意外と安定感があるんです！セリアの『キッチンツールスマホスタンド』

おたまとスマホを置いてみるとこんな感じに。おたま単品で置いても意外と安定感があって、スタンドの突起に引っかけると、お玉が倒れてこないんです。

気を遣えばスマホにおたまの汁を飛ばさないように置けますが…スマホって意外と不衛生とも聞きますし、この使い方は賛否が分かれそうですね。

手前の溝には菜箸も置けるそうなので、筆者的にはこちらの使い方がしっくりきます。

スマホスタンドとして使うなら、おたまを置くスペースはリップやヘアゴムなどの小物を置くのに使うのが便利だと思います。スタンドとしては優秀なので、アイデア次第で様々な使い方ができるアイテムです。

今回はセリアの『キッチンツールスマホスタンド』をご紹介しました。

斬新な発想に驚いたセリアのキッチングッズ。￥110（税込）とプチプラなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。