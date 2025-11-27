【S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウイングマン デルタエンドセット】 11月28日16時～ 予約受付開始予定 2026年6月 発送予定 価格：22,000円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウイングマン デルタエンドセット」を発売する。価格は22,000円。プレミアムバンダイにて、11月28日16時から予約受付を開始する。商品の発送は2026年6月の予定。

本商品は、真骨彫製法シリーズより、ドラマ「ウイングマン」に登場する主人公「広野健太」の想いを具現化した「ウイングマン」の「ブラーンチ！」した赤と黄の姿を、組み立て式必殺技エフェクト「デプスゾーン」とともに2体セットにしたもの。

ドラマ「ウイングマン」にて「ウイングマン」を演じた橋渡竜馬氏が撮影用スーツを着用した状態にて、デルタエンドの印象的なポーズの3Dスキャンを実施し、得られたデータをもとに劇中に登場する姿を忠実に再現し製作されている。マスクの角飾りや胸部、肩部、羽にはクリアパーツを使用し、実際のスーツさながらの質感を追求。また全身の関節が広く可動し、別売りの「S.H.Figuarts （真骨彫製法）ウイングマン」と3体で並べることで、「ウイングマン デルタエンド」の3体の印象的なポージングが再現可能となっている。

スネから足首を覆うアーマーおよび背面のパーツには軟質素材を採用し、形状を損なうことなく可動と両立。重厚なプロテクターをまとった状態から繰り出される、力強いアクションポーズが決まる。

長剣「クロムレイバー」が計4本付属。両腰に装備された状態の「クロムレイバー」は着脱可能となっており、組み立て式のデプスゾーンと合わせると、「バリアーエッジ」が再現でき、戦闘シーンの幅が大きく広がる。デプスゾーンは別売りの「魂STAGE ACT HUMANOID」を使用することで、宙に浮かせることも可能。

またデルタエンドの一連のポーズを再現する手首パーツや、スパイラルカットなど付属パーツも豊富に収録している。組み立て式のデプスゾーンも付属し、別売りの「S.H.Figuarts （真骨彫製法）ウイングマン」と、交換用の手首パーツやクロムレイバーと組み合わせることで、「ブラーンチ！」した姿に加え、「バリアーエッジ」から「ショック！」までの一連の必殺技の再現が可能になる。

主な商品内容

・本体（赤）

・本体（黄）

・交換用手首パーツ左17種右14種

・スパイラルカット交換用頭部パーツ一式（赤）

・スパイラルカット交換用頭部パーツ一式（黄）

・交換用羽一式（赤）

・交換用羽一式（黄）

・クロムレイバー×4

・デプスゾーン一式

主な商品素材

PVC、ABS製

商品サイズ

本体（赤） 全高：約145mm

本体（黄） 全高：約145mm

デプスゾーン ：約175mm

(C)桂正和／集英社・「ウイングマン」製作委員会