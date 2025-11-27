【ちょっとだけエスパー】今さら聞けない第6話の重要伏線、ラスボスは「市松博士」だった？
YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【ちょっとだけエスパー】ドラマ考察 第６話 ラスボスは市松博士！ 伏線回収 結末最終回予想」と題した動画を公開。ドラマ『ちょっとだけエスパー』第6話で明らかになった事実を整理し、物語の黒幕、すなわちラスボスが市松（北村匠海）の未来の姿である「市松博士」ではないかという衝撃的な考察を展開した。
動画ではまず、第6話で判明した複数の重要情報が整理された。未来から来た兆（岡田将生）の調査により、若きエスパー「ヤングスリー」の能力がそれぞれ市松は「脱水」、シオンは「静電気」、九条は「音波」であることが明かされた。特に重要なのは、兆が市松を「後の市松博士」と呼んだ点である。これは、少なくとも兆がいる2055年の未来において、市松が有名な博士になっていることを示唆している。
この事実を踏まえ、動画では物語のラスボスが「市松博士」である可能性を指摘する。その最大の根拠は、市松が通信していた未来の自分「愛」が、兆の通信をハッキングしていたという点である。「何のためにハッキングするんだ？」と疑問を呈し、この行動が非常に怪しいと考察。エスパーたちが使用する能力維持のためのカプセルは市松博士が開発したものであり、その副作用（記憶喪失や誤った記憶の植え付けなど）を観測するために、現代のエスパーたちを利用しているのではないかとの見解を示した。
さらに、四季（宮崎あおい）の記憶についても言及。四季の記憶の中の夫が文太（大泉洋）から兆に置き換わっているが、四季の父親が「文ちゃん」を知らないと発言したことから、四季の記憶そのものがカプセルの影響で捏造された可能性があると分析した。
物語の味方と思われていた市松が、未来ではラスボスとして暗躍しているかもしれないという今回の考察。カプセルの本当の目的と、登場人物たちの記憶の真偽が、今後の物語を解き明かす上で最大の鍵となりそうである。
想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません）ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。