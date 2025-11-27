¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¡ÖFire TV Stick 4K Select¡×¤È¡ÖAmazon Fire HD 8 ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¡ÖAmazon Fire TV Stick 4K Select¡×¤È¡ÖAmazon Fire HD 8 ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ê32GB ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï11·î28Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖAmazon Fire TV Stick 4K Select¡×¤Ï¡¢4K Ultra HD¤ÈHDR10+ÂÐ±þ¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ìー¥äー¡£Prime Video¡¢Netflix¡¢YouTube¡¢TVer¡¢U-NEXT¡¢ABEMA¡¢Hulu¡¢Disney+¡¢NHK¥×¥é¥¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢60ËüËÜ°Ê¾å¤Î±Ç²è¤äTVÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖAmazon Fire HD 8 ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ê32GB ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢6¥³¥¢¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢²òÁüÅÙ1,280¡ß800 (189ppi)¤ÎHD¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¡£Æ±º¤Î5W USB-C (2.0)½¼ÅÅ¥¢¥À¥×¥¿¤Ë¤è¤êÌó5»þ´Ö¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡ÚAmazon Fire TV Stick 4K Select¡Û ¡ÚAmazon Fire HD 8 ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Û