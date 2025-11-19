【Amazon Black FridayサプライズプレSALE】 開催期間：11月19日0時～11月20日23時59分 【Amazon ブラックフライデー 2025】 先行セール：11月21日0時～11月23日23時59分 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

Amazonにて11月19日より「Amazon Black FridayサプライズプレSALE」がスタートした。本セールではLGのゲーミングモニター「UltraGear」シリーズがお買い得になっている。

対象製品には、曲面型有機EL (800R)パネル搭載44.5インチモニター「45GX950A-B」や、31.5インチ有機ELモニター「32GX870A-B」、応答速度1ms(GTG)のIPSパネルを採用し180Hzに対応したエントリーモデル「24GS60F-B」などがラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

45GX950A-B

有機ELの美しさに加え、一般的な16:9より実際の視界に近づく33%横に長い解像度5,120×2,160の21:9ウルトラワイド画面と半径80cmとなる曲率800Rの画面がまるで包み込むような臨場感を演出する。応答速度は0.03msに対応。

VESA Dual Modeに対応しており、グラフィックスが豊かなゲームには5,120×2,160@165Hzを、高速表示が求められるFPSなどのゲームには2,560×1,080＠330Hzと、シームレスに切り替えることが可能だ。また、Dual Modeオプションが用意されており、44.5インチから24インチまで、画面サイズとアスペクト比（21:9、16:9）を簡単に選択できる。

32GX870A-B

VESA Dual Modeに対応。4K（3840×2160）@240HzとフルHD（1920×1080）@480Hzの両方を使用できる。また､フルHD表示時は､画面のサイズを24インチ/27インチサイズに切り替えることが可能。FPS（First Person Shooting）などで､大画面よりも､一目で表示全体を見渡したいプレーヤーにも最適な環境を提供する。RPGやMMOなど美しい世界観のゲームは31.5インチ4Kの壮大かつ美麗な表示で、FPSなど速度が重要なゲームは24インチのフルHD@480Hzで表示させるなど、好みに合わせてあらゆるゲームを最大限楽しめる。応答速度は0.03ms、統一基準として策定されたVESA ClearMR 13000を取得している。