¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¥ß¤¬Âç¹¥¤¤µ¡ª¡×¡¡à¿©¤ÙÊý¤¬¥Ø¥¿¤¹¤®¤ë¼Æ¸¤á¤Ë4.5Ëü¿Í¤â¤óÀä...»¶¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¾ò·ï¡×¤È¤Ï
¡Ö¤â¤¦11Ç¯¤â¸¤¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿©¤ÙÊý¤¬¥Ø¥¿¤¹¤®¤ë¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û100.7Ëü²óÉ½¼¨¡¢4.5Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà²¼¼ê¤Ê¿©¤ÙÊýá
¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷kotaro_chang¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î6Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿¾²¤Î¼Ì¿¿¡£·ã¤·¤¯¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¸÷·Ê¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢»¶¤é¤«¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¼«¿È¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤«¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¤ë¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÇò¡¹¤·¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¼Æ¸¤¤Î¤³¤¦¤¿¤í¤¦¤¯¤ó¡Ê11ºÐ¡¢¥ª¥¹¡Ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë11ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡£¤·¤«¤·¤³¤¦¤¿¤í¤¦¤¯¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë»¶¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç......¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â²¼¼ê¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
¤³¤¦¤¿¤í¤¦¤¯¤ó¤Ï¡¢¾å¼ê¤Ë¥Õ¡¼¥É¤ò¤¿¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¾Úµò¤Ë¡¢7Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¤Ï°ìÎ³»Ä¤é¤º¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¿¤í¤¦¤¯¤ó¤Ï¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹²¤Æ¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê»´¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢µíÆù¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¼þ¤ê¤¬±ø¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¶ì¾Ð¤¤¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Î¤³¤¦¤¿¤í¤¦¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï4Ëü5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¥ï¥ó¥³¤âÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¸«¤Æ¤ë ¼«Ê¬¤¬°î¤·¤¿½ê¤ò¾Ð¡×
¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Ü¤ì¤Æ¤ë¤Î?¤Ã¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤ËÄ¯¤á¤Æ¤ë¤Î...¤Û¤ó¤È¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö¤«¤Ê¡¼¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥¥ß¤¬Âç¹¥¤¤µ¡ª¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³§¤µ¤ó¡£¥á¥í¥á¥í¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤¿¤í¤¦¤¯¤ó¤¬11Ç¯´Ö¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤³¤Ü¤·¤Æ¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë