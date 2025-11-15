¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤è¤êBegrazia¤Î²Ö³¤Í¤²ê¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢½½²¦À±Æà¤¬¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½·èÄê
¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¡§¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×²Ö³¤Í¤²ê¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢½½²¦À±Æà ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û 2026Ç¯ Í½Ìó³«»ÏÍ½Äê
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¤Ï¡¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤è¤ê²Ö³¤Í¤²ê¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢½½²¦À±Æà¤Î¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï2026Ç¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²ー¥à¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤Î½éÀ±¥³¥ß¥å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBegrazia¡×°áÁõ¤Î²Ö³¤Í¤²ê¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢½½²¦À±Æà¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖRe;IRIS¡×°áÁõ¤Î²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¤â¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ú³Ø¥Þ¥¹¡ÛBegrazia ¼ÂÁõ·èÄê¡ª¡ÖStar-mine¡×Í½¹ðPV¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Û¡Û
📢ÆÃÊó📢- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³ (@designcoco_t) November 15, 2025
¡ÚStar-mine¡Û
Begrazia¡¡¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½·èÄê¡ª¡ª
¡Ö#³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤è¤ê¡¢#²Ö³¤Í¤²ê¡¢#¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢#½½²¦À±Æî ¤Î3¿Í¤¬¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹‼️
Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë ✨#³Ø¥Þ¥¹ #¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³ pic.twitter.com/tWGAChBME2
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.