¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¡§¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×²Ö³¤Í¤²ê¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢½½²¦À±Æà ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û 2026Ç¯ Í½Ìó³«»ÏÍ½Äê

¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¤Ï¡¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤è¤ê²Ö³¤Í¤²ê¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢½½²¦À±Æà¤Î¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï2026Ç¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥²ー¥à¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤Î½éÀ±¥³¥ß¥å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBegrazia¡×°áÁõ¤Î²Ö³¤Í¤²ê¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢½½²¦À±Æà¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤¹¤ë¡£

¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖRe;IRIS¡×°áÁõ¤Î²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¤â¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

