久しぶりにパパと再会したわんこ。まるで泣きながらお出迎えしてくれているかのような光景がSNSに投稿され、「めっちゃ喜んでくれてる」とわんちゃんの大興奮した反応に心打たれたようなコメントが寄せられました。

【動画：２週間ぶりに入院から帰宅したパパ→犬が泣いているような鳴き声で…感動的な『お出迎えの光景』】

２週間ぶりにパパと再会！

Instagramアカウント「fujino_s」に投稿されたのは久しぶりにパパと再会するわんこの様子。

トイプードルの男の子『モカ』くんのパパさんは、ケガをして２週間入院していたそうで、投稿されたのはその退院直後に撮られたという様子です。

リビングに入ってきたパパさんを見て、驚きと嬉しさ、今までの寂しさや不安が込み上げてきてしまったようなモカくん。姿勢を低くして全力で尻尾をブンブンと振り回し大興奮していたそうで、嬉しさのあまりどうしていいのか分からなくなってしまったのか、ソファの上に飛び乗って忙しなく動き喜びを体現してくれていたといいます。

嬉しすぎて泣いてる？

ソファの上からパパさんの顔を見つめて喜んでいたモカくんですが、しばらくすると一生懸命パパさんに何か訴えているように鳴き始めたんだそう。

必死に気持ちを伝えようとしているその姿を見ていると、モカくんがパパさんに「ずっとどこ行ってたんだよ！」「寂しかったよ！」と言いながら泣いているかのように聞こえてきます。

モカくんもパパさんのことをすごく心配していたことが伝わったのか、パパさんも頷きながらモカくんの話を聞いていたそうで、しみじみと感じてしまう光景だったといいます。

ママさんにも喜びを共有したいのかも？

その後パパさんにハグをしてもらいたくさん撫でてもらったモカくんは、部屋の奥にいたママさんの方を向き、パパさんとママさんを交互に見ていたそうです。

まるでママさんに「パパ帰ってきたよ！」と教えてあげているようにも見えるその行動から、普段モカくんがみんなに愛されていることが十分伝わってきました。

退院したパパさんとの２週間ぶりの再会を果たしたモカくんの様子には、「スゴい喜びよう」「大感激やね」と、モカくんの行動にうるっとしてしまったかのようなコメントが多数寄せられていました。

