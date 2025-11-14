ベッツがMLBアワードの司会に抜擢

全米野球記者協会（BBWAA）が選出するア・ナ両リーグの最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）、米番組「MLBネットワーク」で発表される。ナ・リーグはドジャース・大谷翔平投手の3年連続4度目の受賞が確実視されているなか、「MVPアワード」の司会を務める“大物”にも注目が集まっている。

その大物とはムーキー・ベッツ内野手。MLB公式X（旧ツイッター）は、大谷とチームメートのベッツが、米で人気のコメディアンのロイ・ウッドjr.さんと「MLBアワード」の司会を務めることを紹介。大谷がMVP受賞となれば、ベッツが思いを届ける可能性が考えられる。

アワードの中継が始まる前からファンはそわそわ。「ベッツが大谷の名前をコールするのかな？」「大谷さんのMVPより気になるかも」「ムーキーの司会楽しみ」「野球の次はエンターテイナーとして才能を発揮」「ワールドシリーズ連覇からの華麗な転身」といったコメントがSNSに寄せられていた。

MVP発表番組は東部時間午後7時（日本時間午前9時）にスタートし、ナ・リーグMVPの発表から始まる。大谷が受賞した際は、ベッツが喜びの声を伝える可能性もありそうだ。（Full-Count編集部）