YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が『ライギョにウシガエルの肉と胃袋と心臓と…【やせすぎ雷魚31日目】』を公開した。クリエイターの真釣ちゃんねるは、やせ細った雷魚の飼育を始めてから31日目を迎え、「ここ数日の間にこのライギョの動画を見始めてくれた人たちのためにちょっと説明します」と経過報告を行った。



動画では、「胴周りの方はね、結構お肉ついてきました」と、着実に雷魚の健康が回復しつつあることを明かしつつも、「この顔、ほっぺた、ね、ここのお肉はね、まだまだ痩せてますが」と慎重に観察を続けている様子を語った。また、片眼が見えづらいというハンデや、寄生虫対策、少しずつ増やしてきた餌の量など、細かい飼育手順に加え、「もともと自然界で餌を取れずにここまで痩せたのでは」と推測。



今回の目玉は、特大サイズのウシガエルを解体して様々な部位を食べさせるという“ごちそう企画”。ウシガエルの胃袋を開いてみると、「サワガニが2匹か3匹入ってる」「まさかのサワガニでしたね」と、予想外の発見も。「カエルが大好物」と雷魚の習性も交えながら、「ウシガエルの足や心臓にもしっかり食いつく姿」をスローモーションで紹介した。



さらに水槽内の掃除用として入れていたエビが「22匹いたエビ、11匹になってます。半分食っちゃってます、すでに」とライギョの旺盛な食欲にも驚きを隠せない様子。豪快に膨れ上がったライギョのお腹を見て「お腹が一気に膨らんだ。やっぱ牛ガエルはめちゃめちゃ食いつきいい」とコメントし、飼育チャレンジの成果が垣間見える展開となった。