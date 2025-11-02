¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹»³Àî¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¤Ï¤ä¤á¤ë¡×¡¡Íèµ¨¤ØÁá¤¯¤â»ÏÆ°
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬1Æü¡¢Áá¤¯¤âÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëº½ÉÍ¤ÇÌó2»þ´Ö¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤äÁÇ¿¶¤ê¤ò¹Ô¤¤¡Ö¡Ê¥ª¥Õ¤Ï¡Ëº£¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÎý½¬¤¹¤ë¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏºÇÄ¹¥¿¥¤µÏ¿¤Î3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡£ÂÇÎ¨3³ä8Ê¬5ÎÒ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÁáÄ«¤«¤éÊ¡²¬¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿10·î31Æü¤ò¶´¤ß¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ëº£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤Ïµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÉÝ¤¤¤°¤é¤¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡×¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂÇÎ¨2³ä2Ê¬6ÎÒ¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢62ÂÇÅÀ¡£4ÈÖ¤ò³°¤ì¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶þ¿«¤ò¶»¤ËÈë¤á¡¢¶á¹Ù¤Îµå¾ì¤òÍè½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤ÇÌó3¥«·îÍ½Ìó¡£¡ÖÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Æ¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡·è°Õ¤Ï2019Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¡ª¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¡£¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤ë¡£º£Ç¯¤ß¤¿¤¤¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤·¤ó¤É¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï½¸Ãæ¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï°ìÀÚ¡¢»õ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¡£Ìîµå¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤¹¡×¡£²áµîºÇ¹â¤ÎÎý½¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢ÂÇÀÊ¤ËÁ´¤Æ¤ò¤µ¤µ¤²¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£¡¡¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë
