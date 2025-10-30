「今日好き」瀬川陽菜乃「今年しかできないコスプレ」披露「まさかのガチ」「完成度高い」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/10/30】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が10月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。コスプレ姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」17歳美女「振り幅すごい」本気のコスプレ姿
瀬川は「今年しかできないコスプレ ＃らぶぶ」と綴り、中国発の話題のキャラクター「ラブブ（LABUBU）」のコスプレをした姿を公開。白い耳の帽子を被り、目の周りを茶色や白で塗りつぶし大きな目の形にメイクしており、左から右の頬にかけてはラブブの特徴である歯もしっかりと描かれている。また、手にはコスプレをしたラブブ本体も握っている。
この投稿には「唯一無二」「可愛くて笑った」「まさかのガチ」「完成度高い」「表情ウケる」「振り幅すごい」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
◆瀬川陽菜乃「今年しかできないコスプレ」公開
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
