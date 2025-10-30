小泉進次郎防衛相が2025年10月29日、日米防衛相会談のため米軍横須賀基地を訪れたピート・ヘグセス米国防長官とお揃いの「スカジャン」を着ている写真をXで披露し、好評だ。販売元は、この外交劇をどう受け止めたのか。

横須賀発祥のスカジャン「かなり昔から応援していただいている」

Xでは、小泉氏の地元である神奈川県横須賀市発祥のアイテムとして知られる「スカジャン（横須賀ジャンパー）」を着た2人の姿が公開された。胸元にはタカとバラの刺繍が施され、小泉氏のものは「Shinjiro」の名入りで青系、ヘグセス氏は「Pete」で赤系という色違いだった。

報道によると小泉氏がスカジャンを贈ったといい、Xでは「カッコいいじゃん。スカジャン贈るって彼にしかない発想だし、彼にしか出来ないことですね」「まさに『横須賀』と『日米交流』の象徴よ」「なかなか粋であります」などと絶賛されている。海外ユーザーからデザインを称える声も出た。

スカジャンは国内で製造されたもので、うち1着を販売した1950年創業のスカジャン専門店「MIKASA」（横須賀・ドブ板通り）のオーナーが30日にJ-CASTニュースの取材に応じた。同店によると事前に防衛省側から問い合わせを受け、青系のスカジャンを販売したという。着用後の反響は「昨日のニュースなので、この時点では売り上げに影響はない」とのことだ。

小泉氏をめぐっては「横須賀の文化を発信するということでスカジャンをかなり昔から応援していただいている。うちも進次郎氏には何着も提供しています」と振り返った。今回贈り物に選ばれたことは下記のように受け止めている。

「横須賀の文化であるスカジャンが、ああいう形で日の目を見るということは非常に良い事で嬉しく思います」