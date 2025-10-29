¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ã²¤¡Ö¤¢¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤ÏÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿°Ê³°¡ÈÄ¾¶á5»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.195¡É¤ÎÂÇ·â¿Ø¤Ë¤âÊ³µ¯Â¥¤¹
¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë2－6¤ÇÇÔÀï¡£¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤¬2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè4Àï¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬6²ó¤Þ¤Ç2¼ºÅÀ¤ÇÎ¿¤°¤â¡¢7²óÉ½¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£¸åÂ³¤âÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥·ー¥º¥óÄÌ¤·¤Æ²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÀÈ¤µ¤¬¤Þ¤¿¤â¤äÏªÄè¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤Ï»î¹ç¸å¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¢£ÊÑ¤ï¤é¤ÌÉÔ°ÂÄê¤Êµß±ç¿Ø
¡Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤ÏÆ±Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤È¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¥Ó¥ë¡¦¥×¥é¥·¥å¥±¡¢¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î»°»á¤¬Âè4Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÊú¤¨¤ë²ÝÂê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤À¤è¡£ÌÀÆü¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬7¡¢8²óÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤À¡£¤¢¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤ÏÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¡¢ÂçÃ«¹ßÈÄ¸å¤Ë½¸ÃæÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿µß±çÅê¼ê¤¿¤Á¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¢£ÄãÌÂ¤¹¤ëÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ
²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»¶È¯6°ÂÂÇ2ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£µ¨¤Ï¥á¥¸¥ãーÁ´ÂÎ2°Ì¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.214¡£Ä¾¶á18²ó¤Ç3ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â·ä¤ò¸«¤»¤ì¤ÐÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤òºî¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤Î°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
MLB¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÇÀþ¤ÏÄ¾¶á5»î¹ç¤ÇÂçÃ«¤¬ÂÇÎ¨.500¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨.654¡¢Ä¹ÂÇÎ¨1.611¤ÈÊ³µ¯¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÃ«°Ê³°¤Ë¸Â¤ë¤ÈÂÇÎ¨.195¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢13ÂÇÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨.269¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.282¤ÈÄãÌÂ¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Î¹×¸¥¤ò½ü¤±¤Ð¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤òÃæ¿´¤Ë´°Á´¤ËÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¸å¤ËÂçÃ«¤Ï¡¢¡ÖÂÐÀï¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¿ô»ú¤Ï²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥Áー¥à¤Î³§¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Ð¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦ÂÇÀþ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ï2¾¡2ÇÔ¤ÇÂè5Àï¤Ø¡¢·èÃå¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè6Àï°Ê¹ß¤Ë¤â¤Ä¤ì¤³¤ó¤À¡£