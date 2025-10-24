『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』第16話 「ダンジョンはお惣菜とともに」あらすじ公開！
2025年10月よりテレ東系列にて放送中のTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ 2』。第16話の先行カットとあらすじが公開された。また、渋谷で開催される『とんでもスキルで異世界放浪メシ2〜カフェ2025〜』の予約が開始された。
「小説家になろう」にて14億PV超え、全世界シリーズ累計（紙＋電子）1000万部突破の人気小説を原作としたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』。
2023年に、アニメスタジオMAPPA制作のもとTVアニメが放送され、全話各種配信サイトで配信中、シーズン2は毎週火曜深夜24：00からテレ東系列にて放送中。放送直後よりPrime Video にて見放題最速配信中だ。
この度、放送に向けて第16話「ダンジョンはお惣菜とともに」の先行カットとあらすじが公開された。
観れば自然とお腹が空いてくる、ネットスーパーを駆使して作る絶品料理と思わず笑顔になれるひとコマが満載の、美味しい旅。放送をお楽しみに！
＜第16話「ダンジョンはお惣菜とともに」先行カット＆あらすじ＞
万全の準備をしてドランの街のダンジョンに潜ったムコーダたちは、フェルに乗って一気に駆け抜けていく。各階層のボスを順調に攻略していくと、途中の階層で見知った冒険者パーティと再会して……。
さらに、11月7日（金）より東京渋谷で開催される期間限定テーマカフェ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2〜カフェ2025〜』の予約が、18：00より開始された。作中の再現メニューや新規描き下ろしを使用したオリジナルグッズなど、スペシャルなカフェでワクワク体験を楽しもう。
（C）江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル
（C）江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル