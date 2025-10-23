この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資系YouTuber・ネコ山さんが自身のチャンネルで「暴落で草 10円の株買って10円貰うポイ活 今こそ1株ポイ活」と題した動画を投稿。動画の冒頭で、「日本株も上がるしかないんじゃね？」と語り、日本の株式市況が過熱している現状について自身の体験を交えて説明しました。



ネコ山さんは、「株のポイカツで、一株ポイカツってのはなんすか」と、初心者にも分かりやすく1株購入の“ポイ活”を解説。楽天銀行を活用し、株の配当金受取時に10円の現金をもらえる特典に注目し、「配当金1円でもいいんすよ株価がもうメリメリ安くて配当金が出る株1株ずつ買えばいいんすよ」と、わずかな元手から気軽に始められる点を強調しました。



また、「僕持ってる一番安い株、6円ぐらいで買いましたね」と自身の体験を交えつつ、「いろんな株をね、たくさん買うことで業種の勉強にもなる」と述べ、1株単位の分散投資の魅力や、投資学習のメリットを訴えました。



さらに視聴者の質問に答える形で、クレジットカード積立や“ゆっくり売りポイカツ”など、ネコ山流の実践術も紹介。「クレカのポイントと値上がり益がもらえます」「投資にお金全振りできる人はそれでいいと思います。でも人によっては生活防衛資金を置いておきたい人もいますよね」と、多様な資産運用スタイルにも理解を示しました。



1株ポイ活の注意点として「楽天銀行で配当金を受け取る設定が一番の難関なんすよ」「ニーサで日本の株買ってる人はちょっと困るんすよ」と、具体的な設定や制度の癖も丁寧に説明しています。



ネコ山さんは動画の締めくくりで、「将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう。今日も見てくれてありがとうございます」と視聴者にメッセージを送り、「1回買っちゃえば、あとは毎月エントリーするだけっすよ」と手軽さをアピール。チャンネル登録・高評価の呼びかけとともに、「バイバイまたね」と和やかに動画を結びました。