こういうのでいいんだよ…！身軽に動きたい勢に推したい！究極にシンプルな100均ホルダー
今回ご紹介するのはダイソーの行楽グッズ売り場で見つけた、便利なアイテム。ライブ好きさんには定番のアイテムの、ペットボトルホルダーです。ここ数年はその便利さが改めて知られたのか、さまざまな場所で購入できます。お値段はどれも比較的お安いですが、ダイソーなら110円（税込）。早速チェックしていきましょう。
商品名：カラビナ付ボトルキーホルダー（黒、白、ベージュ）
商品情報
価格：￥110（税込）
対応サイズ：一般的なペットボトルサイズ（28mm）の500ml前後
販売ショップ：ダイソー
身軽に動きたいときに便利！ダイソーで見つけたペットボトルホルダー
ライブハウスなどによく行く人にはなじみのあるペットボトルホルダー。以前はライブハウスによっては、ドリンクにおまけとしてついてくることもありましたが、最近は配布終了になってしまった場所も…。
これから購入したいライブ好きさんや、アクティブに動きたいアウトドア派さんにぜひともチェックしてほしいのがダイソーの『カラビナ付ボトルキーホルダー（黒、白、ベージュ）』です。
お値段は110円（税込）で、ペットボトルに固定するパーツにカラビナの付いたアイテム。とてもシンプルなデザインで、男女問わず使いやすいのがうれしいポイントです。
今回はベージュを購入しましたが、売り場には白と黒もありましたよ！
持っていて損なし！普段のお出かけからイベントまで大活躍！
使い方は説明書を見なくてもわかってしまうほどのシンプルさ。リングの部分をペットボトルのキャップ部分に通して、準備完了です！
あとはカラビナをボトムスのベルトループや、バッグなどに付けるだけ。吊るしてたり振っても、落ちずにしっかりとキープしてくれます。
ライブやフェス、アウトドアなどのイベントごとはもちろん、草むしりなど屋外での作業にもおすすめ。
普段のお出かけでバッグが小さく、ペットボトルが入らないというときにもおすすめですよ。
今回はダイソーで購入した『カラビナ付ボトルキーホルダー（黒、白、ベージュ）』をご紹介しました。ひとつ持っていれば何かと活躍してくれるスグレモノ。
ぜひ手に取ってみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。