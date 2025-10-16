「来年衣替えをする私へ」→育児ママから自分宛のメモに6万いいね「分類上手」「私だけじゃなかった！笑」【ママリ】

買い過ぎ防止に「たくさんある買うな」とメモ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、まぬる☺︎3+11(@manuru_m)さんの投稿です。衣替えをする時期、改めて手持ちの洋服を確認してみると、色味や系統などが偏っていると気がつくことがありませんか？まぬるさんは「来年衣替えをする全私、よく聞け」と自分宛のメモを投稿。洋服の買い過ぎ防止に役立つアイデアが話題となりました！

衣替えをする時期、改めて手持ちの洋服を確認してみると、色味や系統などが偏っていると気づくことがありませんか？あるいは買い足しが必要なアイテムに気づくことも。しかしそのままクローゼットの奥に仕舞ってしまうと、来年には忘れてしまいますよね…。





投稿者・まぬる☺︎3+11(@manuru_m)さんは「来年衣替えをする全私、よく聞け」と自分宛のメモを投稿。洋服の買い過ぎ防止に役立つアイデアが話題となりました！洋服の買い足し時にも◎

©manuru_m

来年衣替えをする全私、よく聞け。

「80cm長ズボンたくさんある買うな」と紙袋に書かれた自分宛のメモ。こうすることで次の衣替えが近づいた際に、買い過ぎを防ぐことができます。頼れるのは過去の私！ですね。段ボールや紙袋なら直接書き残すことができ、衣装ケースなどは付箋などを貼ると在庫管理が簡単◎



この投稿には「わかります。あと、似たような服買うな と、同じ系統の色の服ばっか買うな です」「私はこれを、翌年のカレンダーに書いておきます」といったコメントが寄せられていました。その他にもヒートテック買い足しなど、足りないアイテムを書いておくのにも便利ですね！



特にお子さん用はついつい増やしがち…。そんなときに来年の自分へのメモは、砦となるのかもしれませんね。衣替え時のアイデアが素晴らしい投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）