¸µBABYMETAL¡¦YUIMETAL¤³¤È¿åÌîÍ³·ë¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤òÂà½ê¡¡¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÎ¥¤ì¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¸µBABYMETAL¤ÎYUIMETAL¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿åÌîÍ³·ë¡Ê26¡Ë¤¬¡¢9·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¡¦¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤µ¤¯¤é³Ø±¡¡×»þÂå¤Î¿åÌîÍ³·ë
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿åÌîÍ³·ë¤¬2025Ç¯9·î30Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÊÀ¼Ò¤òÂà½êÃ×¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ËÜ¿Í¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤¤¤¦À¤³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤ò¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê±þ±çÄº¤¤Þ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡Öº£¸å¤ÏÊÀ¼Ò½êÂ°¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿åÌîÍ³·ë¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍÊý¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÌî¤Ï¡¢1999Ç¯6·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2010Ç¯¤è¤ê3¿ÍÁÈ¥á¥¿¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦BABYMETAL¤ÎYUIMETAL¡ÊScream¡õDance¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¯¤é³Ø±¡¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê2015Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¡£18Ç¯10·î19Æü¤ËBABYMETAL¤ÎÃ¦Âà¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
