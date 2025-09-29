『チェンソーマン レゼ篇』特典2弾はミニ色紙風カード「もう一つのエンディング」 二人のあったかもしれない未来
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）の入場者プレゼント第2弾が発表された。10月4日から原作者・藤本タツキ描き下ろしのミニ色紙風カードが配布される。
【画像】センス抜群な特典絵柄！デート中のレゼ＆デンジ 公開された場面カット
今回特別に描き下ろされたのは、デンジがレゼを優しく抱きかかえ、微笑み合うの姿。レゼの手にはデンジから贈られたと見られる花束が。幸せに満ちた二人の様子は、本編をすでに鑑賞した人なら誰もが、想像したであろう、「もう一つのエンディング」。二人のあったかもしれない未来を鮮やかに描き出し、奇跡的な一枚となっている。
なお、10月4日からは、MX4D、４DX、Dolby Cinemaでの上映もスタートする。
同作は、全国421館にて公開され、公開初日は観客動員数27.2万人、興行収入4.2億円を突破。現在は公開から10日間で観客動員196万人、興行収入29.8億円を突破している。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3000万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語として映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が展開される。
■『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』興収の流れ
公開初日：動員数27.2万人、興収4.2億円
公開3日間：動員数80万7000人、興収12億5100万円
公開4日間：動員数98.6万人、興収15.2億円
公開6日間：動員数135万人、興収20億円
公開10日間：動員数196万人、興収29.8億円
【画像】センス抜群な特典絵柄！デート中のレゼ＆デンジ 公開された場面カット
今回特別に描き下ろされたのは、デンジがレゼを優しく抱きかかえ、微笑み合うの姿。レゼの手にはデンジから贈られたと見られる花束が。幸せに満ちた二人の様子は、本編をすでに鑑賞した人なら誰もが、想像したであろう、「もう一つのエンディング」。二人のあったかもしれない未来を鮮やかに描き出し、奇跡的な一枚となっている。
同作は、全国421館にて公開され、公開初日は観客動員数27.2万人、興行収入4.2億円を突破。現在は公開から10日間で観客動員196万人、興行収入29.8億円を突破している。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3000万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語として映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が展開される。
■『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』興収の流れ
公開初日：動員数27.2万人、興収4.2億円
公開3日間：動員数80万7000人、興収12億5100万円
公開4日間：動員数98.6万人、興収15.2億円
公開6日間：動員数135万人、興収20億円
公開10日間：動員数196万人、興収29.8億円