【RIZIN.51】芦澤竜誠、梅野源治の“爆肘”とMMAの融合に散る……壮絶な死闘で両者流血「肘がこの試合を導いた」
格闘技イベント「RIZIN.51」は28日、名古屋市・IGアリーナにて開催。
第7試合では芦澤竜誠が梅野源治に判定3ー0で勝利を収めた。
■「体に染み付いていないと出せない」と絶賛
自身のYouTubeチャンネルのテーマ曲「爆肘」で入場した梅野。小原ディレクターが太鼓を叩くなどエンタメ色の強い入場シーンとなったが、試合は両者流血の壮絶な死闘となった。
第1ラウンド、序盤からフルスロットルで攻める芦澤。寝技の攻防になると、トップポジションから振り落とされた梅野が下から長い足を絡めて三角絞めの体勢に。しかし決めきれずにラスト1分はスタンドの攻防に。梅野が離れぎわに肘をヒットさせる場面も見られた。
第2ラウンド、プレッシャーをかける芦澤。近距離での打撃戦の中で梅野がカウンターの肘を当てる。右目付近が赤く腫れ上がった芦澤に梅野は要所でムエタイの打撃を放つ。残り1分ほどでグラウンドの展開になるとギロチンチョークも見せた。
最終ラウンド、梅野は右目の上をカットし激しい出血が見られた。互いに顔面を腫れさせるが打撃は緩めず、負けん気の強さを見せる。グラウンドでは梅野が再びギロチンや三角締めを仕掛けた。展開が目まぐるしく変わる消耗戦の末、試合は終了。試合終了のゴングが鳴ると、互いにハグをし感謝の挨拶を交わした。
結果は判定3ー0で梅野が勝利。MMAで連勝を決めた。梅野は勝利者マイクで「立技の選手はRIZINの中で必死に活躍しようと頑張っている。芦澤選手がめちゃくちゃ頑張ってることも僕はわかっている」と語り、「僕は僕のできることを頑張って、ムエタイのテクニックを使って、少しでもムエタイの認知度を上げられるように頑張るのでこれからもよろしくお願いします」と意気込みを語った。
実況の髙阪剛氏は「肘がこの試合を導いた」と総括し、「（立技の肘は）タイミングや発想、何より体に染み付いていないと出せないものなので素晴らしい」と梅野の肘を絶賛した。
同大会は「ABEMA PPV」にて全試合生中継されている。