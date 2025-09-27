テークバックで悩む球児は注目、塩多雅矢氏が教える“大きな筆”で描く「のの字腕振り」

野球を始めた子どもや小学生の悩みの1つに「投げ方が分からない」というものがある。肘が下がったり、腕だけに頼る投げ方を続ければ、怪我のリスクも高くなる。約20校の中学・高校の野球部をサポートするトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、簡単にできるテークバックの作り方があるという。

塩多さんが推奨しているのは「“の”の字腕振り」というドリルだ。右投げなら、三塁側から見て、ひらがなの『の』を描くような腕の軌道を描いていく。野球でのテークバック（投げる前の腕の引き）が小さいと、肩や肘に負担がかかりやすい。全身を使った大きな動作を習得することが、怪我防止と球速アップの鍵となる。

方法はシンプルだ。右手を上に上げて、そこから下に落とし、ぐるっと大きく円を描くように腕を後方に回して、最後は投球と同じように前に振っていく。正面から見ると、ちょうど「の」の字のようになる。ポイントはとにかく全身を使い、大きく動かすこと。体が沈んだり横にずれても構わない。塩多さんは「大きな筆で書道を書くみたいなイメージで全身を使って、この大きく『の』を書いてもらうことを心がけてください」とアドバイスを送る。

一番のポイントは、「の」の字を書き始める際、右手を上から下に落とす「きっかけをしっかりと作れること」。この初動が、投球全体のスピードと効率的な体の使い方を決定づけるという。

「ボールを投げる時のテークバックを作る時は、この落とすきっかけが非常に重要です」と塩多さんは強調する。ドリルを繰り返すうちに動作が小さくなりがちだが、常に意識的に大きな動きを心がけ、全身を使った効率的な投球フォームを身につけてほしい。（First-Pitch編集部）