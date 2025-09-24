トヨタ新型「アクア」登場！ “プリウス顔”採用で一気に高級感アップ！ 「アルファード」向け“スゴい装備”でめちゃ快適に！ 上質コンパクトカーな「最新モデル」何が変わった？

“プリウス顔”採用で一気に高級感アップ！

2025年9月1日、トヨタのコンパクト・ハイブリッド「アクア」の一部改良が発表され、同日に発売されました。

2021年に2代目へとフルモデルチェンジしたあとも一部改良が行われてきましたが、今回の一部改良はマイナーチェンジに匹敵するインパクトだと、話題になっています。

特に「プリウス」と同意匠の「ハンマーヘッド型ヘッドライト」を採用し、印象がガラリと変化。この改良について、どのような意見あるのでしょうか。

サメ顔採用で高級感増した新型「アクア」

今回の一部改良での変更点は大きく分けて3つ。「エクステリアの変更」「ディスプレイの大型化」「基本性能の向上」です。

フロントグリルは「ハンマーヘッド型ヘッドライト」を採用し一気に高級感がアップ。さらに、上級グレードの「Z」には「センターランプ」と銘打ったLEDアクセサリーランプも追加され、先進的なデザインとなっています。

また、これに合わせて前期モデルの特徴でもあったフォグランプ内蔵型「グリルモール」が廃止され、ポジショニングランプ付きのシンプルな造形に変更。これがワイド＆ロー感をかなり演出しています。

ネット上では評価が分かれるところですが、「“小プリウス”という立ち位置が分かりやすい」（40代男性）や「シャープさが増して男性が気後れせずに乗れます」（30代男性）など、新型アクアのデザインは男性から好評のようです。

そのほか、バックドアの一部をピアノブラック塗装に、ドアミラーの形状が変更され、シャークフィンアンテナとともにブラックとすることでさらに精悍な印象さをイメージさせる工夫も施されました。

なお、フロントマスクが変更されたことで、全長が＋30mmの4080mmとなりましたが、最小回転半径は5.2mとコンパクトカーらしい取り回しの良さは健在です。

ディスプレイの大型化では、インパネの「マルチインフォメーションディスプレイ」がこれまでの4.2インチから7インチへと大型化（全グレード）。視認性も向上しており、さらに運転がしやすくなるでしょう。

またメーカーオプションの「合成皮革＋コンフォートパッケージ」のカラーも変更され、「ブラック（カッパーアクセント）」とシンプルな「ライトグレー」になったほか、エアコンの吹き出し口がマット調、助手席前のダッシュボードの一部がピアノブラックに加飾されるなど細かい変更もおこなわれました。

ボディカラーは18色から整理され、全12色からのラインナップに変更。新色として、単色・2トーンともに「マッドバス」（茶色っぽいカーキ）や「グレイッシュブルー」を追加しています。

さらに高級感を感じさせるのが「基本性能の向上」です。全グレードに最新の「トヨタセーフティセンス」が搭載され、オプションながらディプレイオーディオもコネクティッドナビに対応。今まではオプションだった「ETC2.0」と「ドライブレコーダー」も標準装備化されました。

加えて、「ブラインドスポットモニター」などのオプション装備も一部標準化。アルミホイールも形状は同じながらフィニッシュを変更するなど細かい変更も加えられています。

ネット上では、「安全性の強化はうれしい」（20代女性）や「高齢者にも優しいのはありがたい」（60代男性）といった声があるように、安全面の強化はありがたいものです。

また「アルファード」など高級モデルに搭載されている「スムーズストップ」が標準装備として追加されました。

これは停止直後の車体の揺れ（ピッチ）を抑え、乗員の姿勢変化を低減させる機能で、いわゆる「カックンブレーキ」しなくなるというもの。

そして「電動パーキングブレーキ」と「ブレーキホールド機能」も標準となり、坂道や渋滞でもブレーキを踏み続ける手間を省き、ドライバーの負担を減らしてくれます。

※ ※ ※

上級化および快適化が図られた新型アクアは、上質なコンパクト路線に舵を切ったとも言えます。

初代のような再び大ヒットモデルとなるのか、注目していきたいと思います。