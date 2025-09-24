¡ÚÈ½·è¡Û¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤®¤¿¤¤¡×¡Ä¶¡½Ò¤È¤Ï°ã¤¦¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤¹à¥Ñ¥ó¥Ä¶¯Ã¥ÃËá¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿¿³È½
¡ÖÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Î¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÈÈ¹Ô¡×
¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥ó¥ÄÃ¦¤¤¤Ç¡×
ÌëÆ»¤Ç¶öÁ³¸«¤«¤±¤¿½÷»Ò¹âÀ¸A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ16ºÐ¡Ë¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¶¼¤·¡¢²¼Ãå¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶¯Åð¤ÈÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£ÃÒÉ§Èï¹ð¡Ê26¡Ë¡£ÊÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸B¤µ¤ó¡ÊÅö»þ17ºÐ¡Ë¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÌëÆ»¤ÇÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÁû¤°¤Ê¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ñ¥ó¥ÄÃ¦¤²¡×¤È¡¢²¼Ãå¤òÃ¦¤¬¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÌ¤¿ë¤Îºá¤Ë¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
£¹·î22Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç°ËÆ£Èï¹ð¤ËÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¹â¿¹ÀëÍµºÛÈ½´±¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÎÈÈ¹Ô¤â¡Ø¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤®¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Î¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¤¤ÈóÆñ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢µá·º£¶Ç¯¤ËÂÐ¤·¡ÖÄ¨Ìò£³Ç¯£¶¥õ·î¡×¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤äËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ê¤É¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£Èï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈÜÎô¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯£¹·î£¸Æü¤Î¸á¸å£¸»þ¤´¤í¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¼«ÂðºÇ´ó¤ê±Ø¤ÇÁ°Êý¤òÊâ¤¯B¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤®¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¡¢ÆÍÁ³¡ØÀÅ¤«¤Ë¤·¤í¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ²¼Ãå¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢B¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²µî¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Èï¹ð¿Í¤â¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ£³Æü¸å¤Î£¹·î11Æü¤Î¸á¸å£¶»þÈ¾¤´¤í¡¢Èï¹ð¿Í¤Ïµ¢ÂðÅÓÃæ¤ÎA¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¡Ø¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤®¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¡¢ÆÍÁ³A¤µ¤ó¤Î±¦¼ê¼ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç²¼Ãå¤òÃ¦¤°¤è¤¦¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤¬Æ¨¤²¤À¤¹¤È¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¿Í¤±¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢¡Ø»¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃ¦¤¤¤Ç¡£¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤®¤¿¤¤¤«¤é¡Ù¤È¶¼¤·¤ÆA¤µ¤ó¤«¤é²¼Ãå¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤¤¤À¤¢¤È¡¢¤µ¤é¤ËA¤µ¤ó¤Î±¢Éô¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
°ËÆ£Èï¹ð¤ÏB¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈÈ¹Ô¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢A¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø»¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿A¤µ¤ó¤Î±¢Éô¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ìÉôÈÝÇ§¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖA¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ØÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢´í³²¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤«¡Ø¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢»¦¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤é¥Ñ¥ó¥ÄÃ¦¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø»¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢A¤µ¤ó¤ÎÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±¢Éô¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤Þ¤¿¡¢A¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈÈ¹Ô»þ¤Ë¤Ï±¦¼ê¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÛ¸î¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ë»þ¡¢¼ê´À¤Ç¤Ù¤¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤«¤¿¤¯¤Ê¤ËÈÝÇ§¤·Â³¤±¤¿°ËÆ£Èï¹ð
£¶·î£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ£Èï¹ð¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡»¡´±¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï·Ù»¡¤ä¸¡»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡ØÂÎ¤ò¿¨¤ë¤È»ØÌæ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¡Ø½÷¤Î»Ò¤ÎÂÀ¤â¤â¤ä½÷À´ï¤ò¿¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
°ËÆ£Èï¹ð¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊÝ¼á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢´ØÅì¤Ë¤¢¤ë²óÉü»ÜÀß¤ÎÎÀ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌäÂê¹ÔÆ°¤Î¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿°ËÆ£Èï¹ð¡££¸·î13Æü¤Ë²þ¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤¬¡Ö¼£ÎÅ¡×¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸¡»¡´±¡ÖA¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¿¤«ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
°ËÆ£Èï¹ð¡ÖÁ°²ó¡¢ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×
¸¡»¡´±¡Ö¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¹Í¤¨¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢²¿¤¬Æ°µ¡¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
°ËÆ£Èï¹ð¡Ö¡Ä¡Ä¡×
¸¡»¡´±¡Ö²¿¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ÁÌä¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ø½÷À¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤®¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤«ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
°ËÆ£Èï¹ð¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
»ö·ï¤ÏÈï³²¼Ô¤È²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¼è¤êÄ´¤Ù»þ¤Î¶¡½Ò¤È¤Ï°ã¤¦¼çÄ¥¤òÂ³¤±¤¿°ËÆ£Èï¹ð¡£A¤µ¤ó¤Ï£µ·î£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ËÆ£Èï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤¢¤Îµ¤»ý¤Á°¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤Î¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¼Ò²ñ¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¤¿¸å¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Þ¤¿¡¢£¸·î13Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè£µ²ó¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬°Õ¸«ÄÄ½Ò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¶¯¤¤½èÈ³´¶¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤ÏÈï¹ð¿Í¤«¤éµÞ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢»¦¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï¹ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾×Æ°¤òÍÞ¤¨¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Èï¹ð¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ä¤¤²æËý¤Ç¤¤º¤Ë¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÂ¾¿Í¤Ç¤¢¤ëÌ¼¤ä»ä¤ÎÀ¸³è¤ò¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÏÀ¹ðÊÛÏÀ¤ÎÃæ¤ÇÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢°ËÆ£Èï¹ð¤ËÈ¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï·ºÌ³½ê¤Ç¤ÎÉþÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ù±çÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸ÈÈºá¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¼Â·ºÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¤·¤«¤·¡¢°ËÆ£Èï¹ð¤¬¹¹À¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ç§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢È¿¾Ê¤¹¤ë»þ´Ö¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼«¿È¤ÎÍßË¾¤Î¤ª¤â¤à¤¯¤Þ¤Þ¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢¾¯½÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¼Â¤È¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§ÃæÊ¿ÎÉ