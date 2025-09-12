現役「転売ヤー」が大量購入の裏技を証言…「ポケモンカードを入手した穴場マクドナルド」「中国人店員が販売情報を横流し」

マクドナルドの「ハッピーセット騒動」によって再燃した「転売問題」。そもそもなぜ、転売ヤーは限定グッズを大量購入できるのか。企業やフリマアプリに問題点はないのか。

今回、「現代ビジネス」では現役の転売ヤーたちに取材。課題と対策を探った。話を聞いたのは、下記の３名だ。

M氏（45歳）：日本人個人転売ヤー。上場企業に勤務しながら、副業として話題の商品を大量転売している。昨年の転売収益は1000万円に達し、本業の収入を超えた

L氏（38歳）：中国系転売組織の女性幹部。個人転売ヤーからポケモンカードや限定グッズを買い取り、中国に輸送してネット販売。組織の昨年度の純利益は4億円

K氏（51歳）：日本人「せどらー」。日本の中古市場で商品を発掘し、海外のフリマサイトで売却する「せどり」が専業。「転売ヤーとは一緒にされたくない」が口癖

ハンバーガーはほとんど捨てた

編集部 8月9〜11日にかけて、日本マクドナルドが「ハッピーセット」にポケモンカード（ポケカ）2枚がついてくるキャンペーンを実施しました。転売目的での購入が殺到したことで騒動になり、転売ヤーへの批判が高まっています。

M氏：風当たりを気にしていたら、この商売はやっていられない。むしろ、もっと嫌っていただきたい。そのほうが新規参入も減るでしょうから。

それに、転売ヤー批判が高まったとしても、転売撲滅に本気で取り組む企業が増えるわけではないと思います。ハッピーセットの景品にポケカが登場することを知った時はたまげましたよ。まさか、これだけ転売が横行しているポケカとわざわざコラボするとは。「買って転売してね」という我々へのメッセージだとしか思えませんでした（笑）。

私は150セットほど買って、メルカリで10パックずつ束にして2万円程度で出品したらすぐに売り切れた。ハンバーガーはほとんど捨てましたが、交通費などを引いても3日間で20万円くらいの儲けになりました。

L氏：日本人の個人転売ヤーも増えた気がします。うちはコロナ禍以降、中国だけでなく日本のSNSでもポケカやキャラクター限定商品の買い取り告知をしていますが、商品を持ち込んでくる日本人は少なくない。学生や普通の主婦もいます。マスコミが盛んに転売問題を報じて批判が高まる一方で、「そんなに儲かるならやってみようかな」って始める人が多いようです。

今回のポケカは2枚1パック1500円で買い取っていたのですが、10パック以下の小ロット持ち込みが多かった。みんなまとまった数はなかなか買えなかったみたいですね。結局、うちの買い取り総数は2000パックくらい。中国のSNSで転売して、粗利で100万円くらいでした。

中国人店員が情報を横流し

編集部 各店舗での争奪戦が話題になっていましたが、Mさんも大量購入は難しかったのではないですか？

M氏：そもそも、争奪戦になるような都心の店に行くのは素人。千葉や埼玉の住宅街のマックなら余裕で買えましたよ。『ひとり5セットまで』という購入制限はありましたが、2〜3回は並び直しもできた。あと、あまりバラしたくないのですが、穴場だったのが高速のサービスエリアにある店舗。みんな頭を使わないから、ちょっと工夫しただけで儲かる。負け惜しみで批判する人には、「欲しいなら努力しろよ」と言いたいですね。

L氏：中国系転売グループのなかには、人気商品に100人近い「並び屋」や「買い子」を動員するところもある。テーマパーク内で販売されるディズニーの限定グッズは、パークチケット1枚ごとに購入制限がかかっている場合もありますが、そういうときはチケットごと大量購入するんです。入園と退園を繰り返す、体力勝負ですよ。

M氏：中国系転売ヤーの強みは、人気商品の「ゲリラ販売」の情報を前々から持っていること。おそらく、中国人店員が事前につかんだ情報を横流ししているんでしょう。当日の朝に販売がアナウンスされたはずなのに、すでに行列ができていることもある。

K氏：私は転売ヤーではなくて「せどらー」です。転売ヤーと同一視されて批判されることが多く、迷惑しています。今回はひとこと言わせてもらいたくお邪魔しました。

L氏：せどらーって何？

K氏：本来の価格よりも安く仕入れて、正当な価格で売る。「せどり」を行う人のことです。私はレコードや昔のカメラ、楽器などの中古品を街の小売店やバザーで見つけて「eBay」など海外のオンラインマーケットで売っています。市場からこぼれ落ちた商品に、再び価値を与えるのが仕事。希少品を市場から奪い取ったり、食品を無駄にしてまで儲けようとまではしていません。

M氏：それって転売でしょ（笑）。結局、別の人が買うチャンスを奪っているわけだから。あなたの行くバザーにせどらーが大量集結したとしたら、「転売ヤー死ね！」って言われますよ。

K氏：すでに言われているんですよ……。長年通っているレコード店にも、「転売ヤーお断り」の張り紙をしている店が出てきた。あなたたち転売ヤーが、なりふり構わず活動しているせいです！

とはいえ、販売側にも責任はあると思います。コラボ商品などを販売する企業は、その商品がどれだけ転売市場で人気か、事前にきちんと調査したほうがいい。

後編記事『【ポケモンカード】【Switch2】中国人「転売ヤー」が「メルカリは滅んでほしい」と語る「意外な理由」』へ続く。

「週刊現代」2025年09月15日号より

【つづきを読む】【ポケモンカード】【Switch2】中国人「転売ヤー」が「メルカリは滅んでほしい」と語る「意外な理由」