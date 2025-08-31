¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡×»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Óà¿·¿Í¥¢¥Êá¥ª¥Õ¥·¥ç¤ËSNSÁûÁ³¡ÖËÜµ¤¤Ç»°ÅÙ¸«¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
»äÉþ»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤ËSNSÁûÁ³
¡¡»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó(STV)¤ÎÃÝ°æ°¦Çµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ»Ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖSTV»¥ËÚ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ ¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÃÝ°æ°¦Çµ¤Ç¤¹¡ªÀè½µËö¤ÏÈ¡´Û¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È¡´Û´Ñ¸÷¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤È¥Ç¥Ë¥à¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥í¥ó¥°¾æ¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿²Æ¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¡Ö¸ÞÎÇ³Ô¤¬Ë¾¤á¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÏ»²ÖÄâ ¸ÞÎÇ³ÔÅ¹¤Ï¤ªÅ¹¤ÎÆþ¸ý¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢È¡´Û¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÉáÄÌ¤Ë¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÖË¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¸½½÷Í¥¤ÎÊý¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç»°ÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£1ÈÖ²ñ¤¤¤¿¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Öº£1ÈÖ²ñ¤¤¤¿¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥¿¥¤¥×¡×¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢SNS¤¬ÁûÁ³¡£1Ëü°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝ°æ¥¢¥Ê¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2025Ç¯¤ËSTV¤ËÆþ¼Ò¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£