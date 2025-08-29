この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏「生理が来ない方はホルモン反射区を刺激して」簡単セルフケアを解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「生理不順、生理が来ないときは、簡単手もみセラピーで対処！」で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が「生理が来ない方向けに効果的な反射区」の押し方とそのポイントを丁寧に解説した。



音琶氏は、「原因としては、いろんな原因がありますけど、女性ホルモンの分泌の乱れから来ていることが多い」と指摘。ホルモンバランスを整えるための手もみセルフケアとして、親指の腹に位置する『間脳の反射区』を押す方法を紹介した。「女性ホルモンの分泌がしっかり出るように指令をしているところ」と述べ、実演をまじえながら左右それぞれの親指へ「1、2、3、4、5、6、7」とカウントしつつ押す方法を説明した。



さらに、「もう一箇所押してほしいのが、卵巣になります」と続け、手の甲から親指2本分下にある『卵巣の反射区』の見つけ方や刺激の仕方も紹介。「右手は右の卵巣、左手は左の卵巣に対応しています」とわかりやすく説明し、それぞれ「1、2、3、4、5、6、7」と押す手順を具体的に指導した。



セルフケアの重要性を紹介する一方で、音琶氏は「生理が来ない場合は、やっぱり病院に受診することをおすすめしています」とも助言。特に「3ヶ月以上とか来ない場合でしたら、もうすぐ病院に受診してください」と専門機関の受診を強く促し、動画を締めくくった。