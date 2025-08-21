この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「つよつよ銀行ランク上げ攻略だれでも最高金利になるぞ」と題した動画で、ポイカツ系YouTuberのネコ山さんが最新の銀行金利情報と、その攻略法について熱く語った。冒頭、ネコ山さんは「投資はしないぞー！貯金だ貯金だ現金だー！」と、自身が貯金派であることを高らかに宣言し、「現金！現金！現金！」と現金主義を強調。動画では、au自分銀行の普通預金金利が0.55％にアップし、誰でも最高金利を獲得できるルールや条件を詳しく説明した。



「1000万円ある人は一撃でプレミアム金利なんですよ」とハイアッパー向け条件を紹介しつつも、「僕3万円しか入ってないんですけど、それでもプレミアムなんですよ」と、少額預金者にもチャンスがあることを実践例を交えて解説。さらに、「誰でも攻略できそうなやつはこれ」として、毎月必要な4つの条件やテクニックを順を追って説明した。



プレゼントキャンペーンについても触れ、「50万円以上の残高増加で最大3000円プレゼント」としつつも、「50万円増加した場合100円、100万円なら200円、金持ちはより金持ちに貧乏はより貧乏に」と現実的な還元率の低さや世の中の仕組みについても独自の視点で語った。また、ポイカツの収益状況やJREバンクの優待券売却益など、自身のリアルな収支も公開。「今年のポイカツの獲得総金額は200万を超えました」とその成果を明かした。



コメント紹介では、「イディアの方がちょっと高いんすよ。基本的には貯金箱みたいに使う」と利用実態や裏技も丁寧に説明。「ワンバンクは公共料金の支払いにも強い」など、実用的な節約テクニックももれなく披露した。



最後に「世の中の仕組みっすよ。貧乏にはなかなか相手にされないってことですよ」と現実を辛辣に語りつつ、「チャンネル登録・高評価ボタンもよろしくお願いします。お相手はねこやこでした」と感謝のメッセージで動画を締めくくった。