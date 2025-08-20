Æü¾Æ¤±ÂÐºö¤Ë¡Ö±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤ÎÁë¡×¤Ë¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡ª Í§¿Í¤Ë¡Ö·Ù»¡¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤ÈÈ³¶â6000±ß¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ãË¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ëÌî¤òË¸¤²¤ë¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤ä¥«ー¥Æ¥ó¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿
Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè55¾òÂè2¹à¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö±¿Å¾¼Ô¤Î»ëÌî¤òË¸¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾¼Ô¤Î¡Ö»ëÌî¡×¤È¤¤¤¦¤ÈÁ°Êý¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î¤³¤È¤Î¤ß¤ò¤µ¤¹¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤ä½õ¼êÀÊ¤Î¥µ¥¤¥É¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁë¤Ë¥«ー¥Æ¥ó¤ä¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤ÞÁö¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬Æ»Ï©¤Ê¤É¼þ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤Î¼Ö¤«¤é±¿Å¾¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤òË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á±¿Å¾Ãæ¤ËÁë¤ò¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤ä¥«ー¥Æ¥ó¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤Ë¡Ö»ë³¦ÉÔÎÉ¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ØÆ³¤Þ¤¿¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¯¤é¡©
Áë¤ò¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤ä¥«ー¥Æ¥ó¤ÇÊ¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢¾è¼ÖÀÑºÜÊýË¡°ãÈ¿¤Ç¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô1ÅÀ¤«¤ÄÈ¿Â§¶â6000±ß¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤ä¥«ー¥Æ¥ó¤Î¤ß¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ë³¦¤òË¸¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ä¡Ö¶ËÃ¼¤ËÇ»¤¤¥¹¥âー¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤Ê¤É¤â¼è¤êÄù¤Þ¤êÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥âー¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁ°Êý¤ËÅ½¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤äÁ°ÀÊÂ¦ÌÌ¥¬¥é¥¹¤ÎÆ©²áÎ¨¤¬70¡ó°Ê¾å¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò²¼²ó¤ë¤È¼Ö¸¡¤Ë¤âÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¼Ö¸¡ÂÐ±þ¤ÎUV¥«¥Ã¥È¥¬¥é¥¹¤ä²Ä»ë¸÷ÀþÆ©²áÎ¨¤òËþ¤¿¤·¤¿¥¹¥âー¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥£ー¥éー¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥«ーÍÑÉÊÀìÌçÅ¹¤Ç¹ØÆþ»þ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃóÄä¼ÖÃæ¤Ê¤éOK¡© °ãË¡¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤Æüº¹¤·ÂÐºö¤È¤Ï
Áö¹ÔÃæ¤ËÁëÍÑ¥«ー¥Æ¥ó¤ä¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃóÄä¼ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹ー¥Ñー¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤ò¤È¤á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤äÆü¾Æ¤±¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤Ç¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆüº¹¤·¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¢ー¥à¥«¥Ðー¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤ÆÆü¾Æ¤±¤òËÉ¤°¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¾Æ¤±ÂÐºö¤òÁª¤Ü¤¦
±¿Å¾Ãæ¤Ë¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤ä¥«ー¥Æ¥ó¤Ç»ë³¦¤ò¼×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤äÈ¿Â§¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Æ¾ì¤ÏÆÃ¤ËÆü¾Æ¤±¤ä½ë¤µÂÐºö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤Î¤¿¤á¡¢´í¸±¤È¤Ê¤ëÍ×°ø¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¼Ö¸¡ÂÐ±þ¤Î¥¹¥âー¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¤äÆü¾Æ¤±»ß¤á¡¢¥¢ー¥à¥«¥Ðー¤Ê¤É¡¢±¿Å¾¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ê¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : ÅÏÊÕ¤¢¤¤
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー2µé