JBAレフェリーの加藤誉樹氏と市川雄介氏が、ユーロバスケット2025などFIBA主催の大会に派遣

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　8月6日、日本バスケットボール協会（JBA）は、7月から8月にかけて世界各地で行われる国際バスケットボール連盟（FIBA）主催の大会に、JBA審判部からレフェリー派遣の実施を発表した。


　今回発表されたレフェリーは、加藤誉樹氏（東京都／JBA公認S級審判員／JBA公認プロフェッショナルレフェリー）と市川雄介氏（広島県／JBA公認S級審判員／JBA公認プロフェッショナルレフェリー）の2名で、加藤氏が3大会に、市川氏が1大会に派遣される。


　派遣される大会詳細は以下の通り。


■2025 Solidarity Cup

開催地：東莞市（中国）

大会期間：7月26日から28日

派遣者：加藤誉樹


■FIBAアジアカップ2025

開催地：ジェッダ（サウジアラビア）

大会期間：8月5日から18日

派遣者：加藤誉樹


■GLOBL JAM 2025 Canada Toronto

開催地：トロント（カナダ）

大会期間：8月13日から17日

派遣者：市川雄介


■FIBAユーロバスケット2025

開催地：キプロス、フィンランド、ポーランド、ラトビア

大会期間：8月27日から9月15日

派遣者：加藤誉樹