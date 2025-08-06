JBAレフェリーの加藤誉樹氏と市川雄介氏が、ユーロバスケット2025などFIBA主催の大会に派遣
8月6日、日本バスケットボール協会（JBA）は、7月から8月にかけて世界各地で行われる国際バスケットボール連盟（FIBA）主催の大会に、JBA審判部からレフェリー派遣の実施を発表した。
今回発表されたレフェリーは、加藤誉樹氏（東京都／JBA公認S級審判員／JBA公認プロフェッショナルレフェリー）と市川雄介氏（広島県／JBA公認S級審判員／JBA公認プロフェッショナルレフェリー）の2名で、加藤氏が3大会に、市川氏が1大会に派遣される。
派遣される大会詳細は以下の通り。
■2025 Solidarity Cup
開催地：東莞市（中国）
大会期間：7月26日から28日
派遣者：加藤誉樹
■FIBAアジアカップ2025
開催地：ジェッダ（サウジアラビア）
大会期間：8月5日から18日
派遣者：加藤誉樹
■GLOBL JAM 2025 Canada Toronto
開催地：トロント（カナダ）
大会期間：8月13日から17日
派遣者：市川雄介
■FIBAユーロバスケット2025
開催地：キプロス、フィンランド、ポーランド、ラトビア
大会期間：8月27日から9月15日
派遣者：加藤誉樹