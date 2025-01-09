ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë¤ÏÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤â¹ØÆþ¤·¡Ä¡Ö¤ª¼ê¿¶¤ê¥Ê¥·¡×°ìÈÌ»²²ì¤Ë¾å¤¬¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î¡Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¡É
ºòÇ¯¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤ÇÃæ»ß¤Ë
¹Äµï¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¡Ù¡££±·î£²Æü¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é£¶Ëü¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å¹Ä¹¡¡¦ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¡Ê90¡Ë¤Î¡È°ÛÊÑ¡É¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î°ìÈÌ»²²ì¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤ÇÃæ»ß¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç»²²ì¿Í¿ô¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÀ©¸Â¤Ê¤·¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ä¼¼¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢¾ïÎ¦µÜÈÞ¤Î²Ú»Ò¤µ¤Þ¡£¤½¤·¤Æ¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢±¦ÂçÂÜ¹ü¤ò¹üÀÞ¤µ¤ì¤¿¡£¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤Ç£±Æü¤Ë£²²ó¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤´ÍÍ»Ò¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤é¤º¡¢¾ó¤â»È¤ï¤º¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤ÎÃæ¤ÇÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤À¤±¤¬¡È¤ª¼ê¿¶¤ê¡É¤ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ»²²ì¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤«¤é¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤Î¸å¤Ë°ìÄê»þ´Ö¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢»²²Ã¤·¤¿¹ñÌ±¤¿¤Á¤Ë¤ª¼ê¿¶¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤´ÂÎÄ´¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¤´¹âÎð¤ÎÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬°ìÈÌ»²²ì¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤Î¹ñÌ±¤Ï¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¡¢Îå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤´Ç¯Îð¤æ¤¨¤Î´í¸±À¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¤ª¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤ª¼ê¿¶¤ê¤ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµÕ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤ì¤¿
¡Ö¡È¾ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¹üÀÞ¸å¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ªÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼ê¿¶¤ê¤ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµÕ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¾ó¤òÌµÍý¤·¤Æ»È¤ï¤º¡¢¤â¤·ºÆÅÙÅ¾ÅÝ¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¤´ËÜ¿Í¤¬¡È¾ó¤â¼Ö°Ø»Ò¤â¤Ê¤·¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¤¤¡É¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬¤ï¤«¤ë¤³¤È¡£µÜÆâÄ£¤Ê¤É¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤¬»ß¤á¤ë¤«¡¢ºÇÁ±¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¡È¤ª¼ê¿¶¤ê¥Ê¥·¡É¤Î¤´½ÐÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤âµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼Â¤ÏºòÇ¯10·î²¼½Ü¡¢µÜÆâÄ£¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¾è¤ê¹ß¤ê¤Ç¤¤ëÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µÜÆâÄ£¤¬Ê¡»ã¼ÖÎ¾¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï14Ç¯¤Ö¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤ËÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Æ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éºÇ¿··¿¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¤³¤ÎÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¸¶»ñ¤â¹ñÌ±¤ÎÀÇ¶â¤«¤é»Ù½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö°Ø»Ò¤òÉáÃÊ¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈãÈ½¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÈÌ»²²ì¤Ç¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡È¤Ê¤¼¼ÖÎ¾¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤«¡É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤ª¼ê¿¶¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÌµÍý¤Ë¤ªÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¼ê¿¶¤ê¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥Ù¥¹¥È¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¹ñÌ±¤¬µ¿Ìä¤òÊú¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡½¡½¡£