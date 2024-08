【ディズニープラス:2024年9月配信ラインナップ】8月26日 発表

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、定額制動画配信サービス「ディズニープラス」の2024年9月の配信ラインナップを発表した。

配信タイトルには9月4日よりアニメ「村井の恋」、9月13日より「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ-星なき夜のアリア」、「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ-冥き夕闇のスケルツォ」の配信がスタートする。

その他、ドラマシリーズ「帰ってきたお父さん シーズン 2」、「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪 シーズン 17」、「アガサ・オール・アロング」、韓国ドラマ「悪魔なカノジョは裁判官」などが配信を予定している。

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

(C)島順太・KADOKAWA/アニメ村井の恋製作委員会

(C) 2024 ABC Signature

(C)2024 ABC Studios and CBS Studios, Inc.

(C) 2024 MARVEL

(C) SBS & Studio S All rights reserved