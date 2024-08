8月23日 発表

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #11」を配信し、各最新情報を発表した。

「セカライ4th」開催決定!

プロセカのキャラクターたちが出演する3DCGライブ「プロジェクトセカイ COLORFULLIVE(通称セカライ)」の最新のライブとなる「セカライ4th」の開催が決定した。全曲フルサイズでのパフォーマンスや生バンドによる演奏など、ゲームだけでは味わえないライブを体験することができる。「セカライ4th」では、前回の「3rd」での進化を引き継ぎつつ、さらに新たな体験を可能としているという。

「セカライ4th」の開催日程は、大阪公演が12月13日から12月15日にインテックス大阪で、東京公演は2025年1月24日から1月26日に幕張メッセにて開催される。

「セカライ4th」のポイントのひとつは、「さらに多彩になったステージ演出」。メンバーたちがステージ上でパフォーマンスをしていることを感じられる演出が多数盛り込まれているという。また、ファンサービス用のカメラが新たに設置され、パフォーマンスを間近に感じられるカメラワークも追加される。さらに、会場モニターやステージ自体を使った新しい演出も予定されている。

昼公演と夜公演ではセットリストが2種類となっているが、今回はどちらの公演でも、ユニットの全員が活躍する。なお、各セカイのバーチャルシンガーについては、楽曲によって登場するメンバーが異なる。

3つめのポイントとしては、サブタイトルに「Unison」とあるとおり、テーマとして「みんなで一体となって盛り上がろう!」となっている。このことから、今回のライブはコール&レスポンスで思いっきり盛り上がれる曲が多数披露される予定となっている。参加する側の拍手や声が重要な要素となるリアルな会場を感じられる演出もあるということで、9月にはみなで一緒にある曲のコール&レスポンスを体験できる動画が公開予定となっている。ぜひライブに向けコール&レスポンスのタイミングなどを覚えておきたいところだ。

そして重要な発売チケットの内容なども同時に発表されたので、確認しておいていただきたい。

「コネクト・ライブ」最新情報! 4周年記念「4th ANNIVERSARY Brilliant Stage」開催

4周年を記念した「コネクト・ライブ 4th ANNIVERSARY Brilliant Stage」が10月6日に開催されることが決定した。開催時間は14時と18時の2公演で、21時30分からは、前回のコネクトライブ「RESONANCE BEATS!!」にて初めて実施された「アフターイベント」が今回も開催される予定となっている。

キービジュアルはオサムさんとuchi*asaさんが担当

公演時間は約2時間で、3周年と同じく全6ユニットが登場。前述の「アフターイベント」は「アフターイベント- ALL UNIT GREETING -」と題され、各ユニットによるトークイベントの実施はないが全ユニットのキャラクター達が近くまできて挨拶をしてくれる“お見送りイベント”を体験できるという。さらに、今回の「アフターイベント- ALL UNIT GREETING -」に参加すると、カスタムプロフィールで使える全キャラクターのメッセージ入り銀テープ(全26種類)が贈られる。

チケットは1公演あたり有償クリスタル2,980個。限定スペシャルグッズセットは有償クリスタル5,980個、アフターイベントパス付き限定定スペシャルグッズセットが有償クリスタル6,980個となっている。チケットの発売は9月30日より予定されている。

新ガチャ「リコレクションフェスティバルガチャ」開催

新ガチャ「リコレクションフェスティバルガチャ」が8月28日より開催される。このガチャは、過去の一部カラフェス限定メンバー・期間限定メンバーが再登場することから、今まで獲得できなかったメンバーをゲットできるチャンスとなる。

これに加え、★4メンバーの出現率が2倍! さらに、ガチャボーナスがついており、これを貯めると「未獲得メンバー」や「セレクトしたメンバー」を獲得することができる。

ガチャボーナスで獲得できるメンバーは以下の通り。

・ガチャボーナス50で、未獲得の恒常★4メンバー

・ガチャボーナス100で、未獲得の限定メンバーを含む★4メンバー

・ガチャボーナス150で、セレクトした恒常★4メンバー

・ガチャボーナス200で、セレクトした限定メンバーを含む★4メンバー

なお、メンバーを獲得できる以外に、ガチャボーナス10ごとに「想いのカケラ×50」をゲットすることができる。

大会を開きたい人は寄っといで!「リズムゲーム大会支援プログラム」を開始

法人もしくは、SNS総フォロワー数1万人以上の個人もしくは団体が開催するリズムゲーム大会を支援するプログラム「リズムゲーム大会支援プログラム」がスタートする。主催する人は、専用のページから申請し、審査を経て支援の対象となる。支援内容はコミュニティ大会の優勝準優勝者へ配布する限定称号に加え、配信や告知用の素材として使える画像などが配布される。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc.

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.