²æ¤¬»Ò¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¤Ê¡È¥ï¡¼¥É¡É¡£°ÍÍê»¦Åþ¤ÎÅìÂçÂ´²ÈÄí¶µ»Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¤ª¤ª¤·¤Þ¤ê¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢²ÃÇ®¤¹¤ëÃæ³Ø¼õ¸³¡£»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¼õ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È»Ò¤É¤â¤Î¿´¿È¤Ë²áÅÙ¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Ï¤½¤ÎÍ½Ãû¤Ï¤É¤¦µâ¤ß¼è¤ê¡¢¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Æ¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¡¢25Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Á¡¢Ç¯´Ö300·ï¤Î¥³¥ó¥µ¥ë°ÍÍê¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÄ¹Ã«ÃÒÇ·¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â25Ç¯°Ê¾åÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¿Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¡ÈSOS¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¡×¤òµ¤·Ú¤Ë»È¤¦»Ò¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¼õ¸³¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤äÍ§Ã£¤È¤Î¸òÎ®¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¼õ¸³¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬²Ã¤ï¤êÉÔÅÐ¹»¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤ó¤É¤µ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯Ìµ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¸³¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤¤¢¤¦ºÇÃæ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎSOS¥µ¥¤¥ó¤ò½¦¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯¸À¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬µÞ¤ËÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ø²¶¤ÏÅìÂç¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤«¡¢²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡ØÂç¾æÉ×¤Ã¤¹¡ª¡Ù¤È·Ú¤¯ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë»þ¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ì¸«¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÁÇÄ¾¤µ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¤ÎÆ¨Èò¹ÔÆ°¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë»Ò¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤µ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤Î°ì¸À¤Ç°ì½³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤òµñÀä¤·¡¢Æ¨Èò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾¯¤·ÊÑÂ§Åª¤ÊÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¡Ø¤¤¤ä¡¢ËÍ¤Ï¡Ä¡Ä¡Ù¤È¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ä¼çÄ¥¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¤â¡¢ÁÇÄ¾¤µ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆ¬¤´¤Ê¤·¤ËÈÝÄê¤·¤¿¤ê¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÊÖ»ö¤À¤±¤è¤¯¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë½¾¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁÇÄ¾¤µ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂç¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤½¤Î°¤¤ÂÖÅÙ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ä¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬²áµî¤Ë¼õ¤±»ý¤Ã¤¿»Ò¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²óÅú¤ò¸«ÊÖ¤¹¤Ê¤É¤Î¿µ½Å¤µ¤¬¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃ±½ã¤Ê·×»»¥ß¥¹¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤ÇÅÀ¤òÍî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë»Ò¤Ï¡¢½Î¤Î¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¥Æ¥¹¥È¤Çº³ºÙ¤Ê¥ß¥¹¤Ç2ÌäÍî¤È¤·¤Æ12ÅÀ¸ºÅÀ¡£°ìÅÙ¤Ë2¥¯¥é¥¹Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·×»»¥ß¥¹¤Ï´èÄ¥¤ì¤Ð³Î¼Â¤ËËÉ¤²¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¡ØÂç¾æÉ×¤Ã¤¹¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢3²ó¤¯¤é¤¤Æ±¤¸¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡È¥ß¥¹¤â¼ÂÎÏ¤Î¤¦¤Á¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î·ë²Ì¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡¤â¤Ã¤È¤â¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤Ï¡ÖÉÔÅÐ¹»¡×¤È¡Öµ¯Î©ÀÄ´Àá¾ã³²¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎSOS¥µ¥¤¥ó¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈËÜÅö¤Ë´í¸±¡×¤ÈÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÉÔÅÐ¹»¡×¡Öµ¯Î©ÀÄ´Àá¾ã³²¡×¤Ï¤È¤Æ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Ãû¤È¤·¤Æ¡¢ÃÙ¹ï¤ä·çÀÊ¤¬Áý¤¨¤¿¤éÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬·î¤Ë10²ó¤¯¤é¤¤ÃÙ¹ï¤ò¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·Ð¸³Â§¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÙ¹ï¤¬Áý¤¨ÅÐ¹»¤ò·ù¤¬¤ë¾õÂÖ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤º¡¢ÀèÄøµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉÔÄ´¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢²ÃÇ®¤¹¤ëÃæ³Ø¼õ¸³¡£»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¼õ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È»Ò¤É¤â¤Î¿´¿È¤Ë²áÅÙ¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Ï¤½¤ÎÍ½Ãû¤Ï¤É¤¦µâ¤ß¼è¤ê¡¢¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Æ¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¡¢25Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Á¡¢Ç¯´Ö300·ï¤Î¥³¥ó¥µ¥ë°ÍÍê¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÄ¹Ã«ÃÒÇ·¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â25Ç¯°Ê¾åÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¿Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¡ÈSOS¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¡×¤òµ¤·Ú¤Ë»È¤¦»Ò¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¸³¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤¤¢¤¦ºÇÃæ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎSOS¥µ¥¤¥ó¤ò½¦¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯¸À¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬µÞ¤ËÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ø²¶¤ÏÅìÂç¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤«¡¢²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡ØÂç¾æÉ×¤Ã¤¹¡ª¡Ù¤È·Ú¤¯ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë»þ¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ì¸«¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÁÇÄ¾¤µ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¤ÎÆ¨Èò¹ÔÆ°¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë»Ò¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤µ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤Î°ì¸À¤Ç°ì½³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤òµñÀä¤·¡¢Æ¨Èò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾¯¤·ÊÑÂ§Åª¤ÊÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¡Ø¤¤¤ä¡¢ËÍ¤Ï¡Ä¡Ä¡Ù¤È¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ä¼çÄ¥¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¤â¡¢ÁÇÄ¾¤µ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆ¬¤´¤Ê¤·¤ËÈÝÄê¤·¤¿¤ê¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÊÖ»ö¤À¤±¤è¤¯¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë½¾¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁÇÄ¾¤µ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂç¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤½¤Î°¤¤ÂÖÅÙ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ä¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬²áµî¤Ë¼õ¤±»ý¤Ã¤¿»Ò¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²óÅú¤ò¸«ÊÖ¤¹¤Ê¤É¤Î¿µ½Å¤µ¤¬¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃ±½ã¤Ê·×»»¥ß¥¹¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤ÇÅÀ¤òÍî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë»Ò¤Ï¡¢½Î¤Î¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¥Æ¥¹¥È¤Çº³ºÙ¤Ê¥ß¥¹¤Ç2ÌäÍî¤È¤·¤Æ12ÅÀ¸ºÅÀ¡£°ìÅÙ¤Ë2¥¯¥é¥¹Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·×»»¥ß¥¹¤Ï´èÄ¥¤ì¤Ð³Î¼Â¤ËËÉ¤²¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¡ØÂç¾æÉ×¤Ã¤¹¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢3²ó¤¯¤é¤¤Æ±¤¸¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡È¥ß¥¹¤â¼ÂÎÏ¤Î¤¦¤Á¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î·ë²Ì¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡¤â¤Ã¤È¤â¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤Ï¡ÖÉÔÅÐ¹»¡×¤È¡Öµ¯Î©ÀÄ´Àá¾ã³²¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎSOS¥µ¥¤¥ó¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈËÜÅö¤Ë´í¸±¡×¤ÈÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÉÔÅÐ¹»¡×¡Öµ¯Î©ÀÄ´Àá¾ã³²¡×¤Ï¤È¤Æ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Ãû¤È¤·¤Æ¡¢ÃÙ¹ï¤ä·çÀÊ¤¬Áý¤¨¤¿¤éÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬·î¤Ë10²ó¤¯¤é¤¤ÃÙ¹ï¤ò¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·Ð¸³Â§¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÙ¹ï¤¬Áý¤¨ÅÐ¹»¤ò·ù¤¬¤ë¾õÂÖ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤º¡¢ÀèÄøµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉÔÄ´¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£