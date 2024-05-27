【速報】立憲の蓮舫参議院議員が都知事選出馬の意向固める　きょう午後会見で表明へ

写真拡大

　立憲民主党蓮舫参議院議員が、7月7日投開票の東京都知事選挙に立候補する意向を固めました。

　27日午後にも記者会見を開いて発表する予定です。