日本が誇るヒーロー“ウルトラマン”と、マーベル・コミックスの“アベンジャーズ”が夢の共演を果たすコミック『Ultraman x Avengers』が発表された。米が公式に伝えている。

The greatest hero of Japan and Earth’s Mightiest Heroes join forces in , , and Francesco Manna’s ‘Ultraman X Avengers,’ landing this August. Learn more now: