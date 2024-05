「ハローキティ」×「ルービックキューブ」50周年同士のコラボアイテムが誕生♪ 『ハローキティ 50th ルービックキューブ』が、10月中旬にリリースされる。歴代キティがデザインされたメモリアルアイテムを紹介する。ルービックキューブは、エルノー・ルービック氏が開発した立体パズル「ルービックキューブ」と、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」。共に本年50周年を迎える人気モノ同士がコラボレーションすることが決定し、歴代キティの絵柄が楽しめる『ハローキティ 50th ルービックキューブ』が爆誕です♪

『ハローキティ 50th ルービックキューブ』の各マスには1974年〜2024年までのハローキティがデザインされており、パッケージ開封時には各面は年代順に配置されている。中央にあるRUBIKSのロゴには、ハローキティのリボンがついており、ハローキティとコラボレーションの特別仕様なのもポイントだ。年代順に揃えるのはもちろん、好みのハローキティデザインを好きな場所に配置させたりと、様々なあなただけのこだわりの揃え方を実践しちゃおう。本アイテムには6面のデザインについて紹介されているシートのほか、キューブを飾れるスタンドも付属。遊んでも飾っても楽しい、いつもとちょっと違うパズルを楽しむことができるルービックキューブとなっている。長きにわたって愛され続けるハローキティとルービックキューブのスペシャルコラボ、ぜひお見逃しなく!(C) '24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651382(C)2024. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited, used under license.