°æ¾å¾°Ìï¤¬£Ð£Æ£Ð£±°Ì¤«¤é´ÙÍî¡¡£±°ÌÃ¥´Ô¤«¤é£±£°Æü¤Ç£²°Ì¤Ë¡ÄºÇ¹â¸¢°Ò¡Ö¥ê¥ó¥°¡×»ï¤¬È¯É½¡¡»Ë¾å½é¥Ø¥Ó¡¼µé£´ÃÄÂÎÅý°ì¤Î¥¦¥·¥¯¤¬£±°Ì¤Ë
¡¡ºÇ¤â¸¢°Ò¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢Á´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡Ë¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤òÈ¯É½¡££¹ÆüÈ¯É½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±Ç¯£¹¥«·î¤Ö¤ê¤Ë£±°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬£²°Ì¤Ë¸åÂà¡££±£¸Æü¤Ë»Ë¾å½é¤Î£´ÃÄÂÎÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê£³£·¡Ë¡á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡á¤¬£³°Ì¤«¤é£±°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Á°²ó£²°Ì¤Î¸½£³ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê£³£¶¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡á¤¬£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥·¥¯¤Ï£×£Â£Ã²¦¼Ô¤Î¥¿¥¤¥½¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤È¤ÎÅý°ìÀï¤Ç½øÈ×¤ÎÎôÀª¤ò½ªÈ×¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÈÔ²ó¡£¥À¥¦¥ó¤âÃ¥¤¤¡¢È½Äê£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¡£¥Ø¥Ó¡¼µé»Ë¾å½é¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤Î£²³¬µé¤Ç¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±°Ì¤«¤é£±£°°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë
¡¡¢°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë
¡¡£¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡¡¤¥«¥Í¥í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë
¡¡¥¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥ë¥Ó¥¨¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë
¡¡¦¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥Ó¥Ü¥ë¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë
¡¡§¥¨¥í¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡¡¨¥¬¡¼¥Ü¥ó¥¿¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡¡©¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡¡ªÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë