女優の剛力彩芽が9日、自身のインスタグラムを更新し、出演舞台での役衣装姿を公開。ド派手なピンクヘアに反響が寄せられている。剛力は、6月8日から東京・池袋のサンシャイン劇場で上演される舞台『Change the World』に出演する。本作は、秦建日子氏が2023年に発表した小説『Change the World』を原作に、秦氏自ら脚本を書き下ろし、舞台化する社会派ミステリ。『サイレント・トーキョー』のタイトルで映画化された秦氏の小説『And so this is Xmas』の続編で、作中では『And so this is Xmas』で描かれた世界から2年後の東京が描かれる。渋谷で起きた爆弾テロ事件から2年後、錦糸町で新たな事件が起こる。渋谷テロ事件解決の立役者となった刑事の世田志乃夫(松岡充)は、その事件を追うことに。剛力は、世田の相棒を務める刑事・天羽史を演じる。

同作の取材会があったこの日、剛力は役衣装姿のピンクのロングヘアにジャケット姿という刑事の出で立ちを写した自身のポートレートを公開。前日8日の投稿ではおなじみの黒髪のショート姿だった剛力の最新ビジュアルに、コメント欄には「格好いいし、綺麗だし、最高です!」「カッコかわいぃ〜」といった声が寄せられている。引用:「剛力彩芽」インスタグラム(@ayame_goriki_official)